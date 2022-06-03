Van’da "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Van’ın Erciş ilçesinde avlanması yasak olan inci kefalinin neslinin devamı için farkındalık oluşturmak adına düzenlenen “10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” başladı.

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Balıkların yumurtalarını sodalı sudan tatlı suya bırakmaları için kullandıkları Deliçay üzerinde bulunan balık bendi olarak bilinen alanda her yıl olduğu gibi bu yılda 3 gün sürecek olan “10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” başladı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğa Gözcüleri Derneği ile Erciş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen festivalde inci kefallerinin zorlu yolculuğu ilgiyle izlendi. Festival, halk oyunu gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“İnci kefalini korumaya devam edeceğiz”

Düzenlenen festivalde bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, dünyanın değeri olan inci kefalinin göçü dolayısıyla düzenlenen festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Balcı, “İnci kefali sadece Erciş’in, Van’ın, Türkiye’nin değil, dünyanın bir değeridir. İnci kefalini koruyoruz ve korumaya da devam edeceğiz. Bu anlamda tedbirlerimizi daha çok artıracağız. İnci kefali insanları bir araya getiren bir değerdir. İnci kefali çevreyi koruma bilinci açısından çok önemlidir. İnşallah devletimizin tüm imkanlarını çevrenin korunmasına, inci kefalinin korunmasına, ekonomik değerinin daha çok attırılıp, vatandaşımızın istifadesine sunmaya da büyük katkı sağlayacağız” dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise festivali tekrar düzenlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün festivalin startını vermiş bulunmaktayız. Erciş’imiz bu coşkuyu bu yıl 10’uncu kez yaşıyor. Her rengin buluştuğu halaylarımızla, Anadolu sofrasından damıtılan sesleriyle, ulusal ve yerel sanatçılarımızla, şairlerimizle, sergi, tiyatrolarımızla sizleri yeni bir festivalle buluşturmaktan kıvanç duymaktayım” diye konuştu.

Balığın Türkiye’nin incisi olduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay da, “İnci kefali bölgeye ekonomik olarak katkı sağlıyor. Biz Ankara olarak bunun bilincindeyiz. Balığın korunması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Koruma çalışmalarından çok halkın bu balığı benimsemesi ve bunu bir festivale dönüştürmüş olması çok önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından festival, koro ekibinin seslendirdiği yöresel türküler ve çocukların gösterileriyle devam etti.

Festivale Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.