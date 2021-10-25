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Van’a gelen İranlılar gönüllerince eğleniyor

Korona virüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 16 Eylül 2021’de açılmasıyla birlikte Van’a gelen İranlılar güzel vakit geçiriyor.

Kültür Sanat 25.10.2021, 10:46 25.10.2021, 11:16
Van’a gelen İranlılar gönüllerince eğleniyor

Korona virüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın 16 Eylül 2021’de açılmasıyla birlikte Van’a gelen İranlılar güzel vakit geçiriyor.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Eylül 2021’de kısmi olarak araç ve yaya trafiğine açıldı. 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilen İranlı turistler, kafileler halinde Van’a gelmeye başladılar. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlı turistler, kaldıkları otellerde de eğlenerek güzel vakit geçiriyor.

Uzun zamandan sonra Van’a geldikleri için mutlu olduklarını belirten İranlı turistler, Van’ı çok özlediklerini söylediler. İkinci kez Van’a geldiğini ifade eden İranlı Meryem Asemi, “Türkiye’yi çok seviyorum. Kapının açılmasına çok sevindim ve tez geldim. Biz burada eğleniyoruz. Bu nedenle Türk milletine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İranlı tur organizatörü Kimya Mühendisi Sara Delilazad ise “İran ve Türkiye’nin kardeş ve Müslüman olmasından dolayı ticaret kapıları her iki tarafa da açılsın. Allah’a şükür pandemi biraz azaldı ve kapılar açılmaya başladı. Biz kapının açılmasından ve buraya gelmekten dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Pandemiden önce İranlıların Van’a sürekli gelip gittiğini dile getiren Tur Operatörü Mehdat Aminnejat da, “Pandemi oldu, herkes Van’ı özledi. Herkes ne zaman kapı açılacak diye bize soruyordu. Çok şükür kapı açıldıktan sonra İran halkı Van’a geldi. Herkes mutlu, Van esnafı da mutlu oldu, bizlerde mutlu olduk” diye konuştu.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Yunus Yüksel de, 2019 yılında 1 milyon 42 bin yerli ve yabancı turistin Van’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Van, turistle ekonomisi çok canlanan bir il. Özellikle bunun yüzde 80 civarında olan kısmını İranlı turistler oluşturuyor. İranlı turistlerin gelmesi sadece turizmciler değil esnaf için de çok faydalı. Çünkü sadece tatil için değil alışveriş için de geliyorlar. Van halkı turizmcisiyle, esnafıyla İranlıları bekliyor” dedi.

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