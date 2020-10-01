Van Müzesini 12 bin kişi ziyaret etti

Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, korona virüs pandemisi nedeniyle tarihi yerlere olan ziyaretlerin azaldığını ifade ederek, “Şu ana kadar müzeyi 12 bin kişi ziyaret etti. Yavaş yavaş toparlanma sürecine giriyoruz” dedi.

17 Temmuz 2019 yılında ziyaretçilere kapılarını açan Van Müzesi, korona virüs pandemisine rağmen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Korona virüs salgınının her sektörde olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Van Müze Müdürü Erol Uslu, pandemi nedeniyle müze başta olmak üzere ören yerlere olan ziyaretçi sayısında azalma yaşandığını söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen ziyaretçi sayılarının günden güne arttığına dikkat çeken Uslu, “Geçen sene 37 bin kişi müzeyi ziyaret ederken şu anki istatistiğimiz ise 12 bin. Yavaş yavaş toparlanma sürecine giriyoruz. Yine Akdamar Adası günden güne toparlanıyor. Geçen seneki istatistiğe yaklaşmaya çalışan Akdamar Adası’nı şu ana kadar yaklaşık 52 bin insanın ziyaret ettiğini güncel bilgi olarak söylemek mümkün. 22 bin kişinin ziyaret ettiği Van Kalesi ise Akdamar Adası ile Van Müzesi arasında gidip geliyor. Korona virüs nedeniyle insanların kapalı alanlara olan ilginin azalmasından dolayı müze istatistiği diğer ören yerlerine göre daha az ilerliyor” dedi.

Korona virüs salgınından sonra müzeyi ziyaretçiye açtıkları zaman bir eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Uslu, “Bu eylem planı içerisinde ziyaretçilerin müzeye girişlerinde sosyal mesafeyi koruyabilecekleri belli noktalar belirledik. Daha sonra personelimiz tarafından gelen ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor. 3 haftadır da HES koduyla ziyaretçi alıyoruz ve bu kodu olmayan ziyaretçileri; müzeye, Akdamar Adası’na veya Van Kalesi’ne kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında herkesi Van Müzesini ziyaret etmeye beklediklerini belirten Uslu, “Van Müzesi, Akdamar Adası ve Van Kalesi ise gelen ziyaretçilerin çok rahat bir şekilde aileleri ile birlikte gezebilecekleri pandemi sürecinin bütün tedbirlerini almış bir müzeyiz. İçeride ateş ölçerimizden HES kodu ile girişlerimize ve belli noktalarda uyarı levhalarımızla ziyaretçilerin sağlıklı bir şekilde bir birine temas etmeden gezebilecekleri bir nokta haline getirmeye çalışıyoruz. Gönül rahatlığıyla herkesi Van Müzesine bekliyoruz” diye konuştu.