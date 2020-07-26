Vali Aydoğdu: "Ihlara Vadisi’ni dünyaya en iyi şekilde tanıtacağız”

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi doğa yürüyüşleri için büyük ilgi görüyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Mine Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, sporcular, öğrenciler ve kamu kurum amirleri ile birlikte Ihlara Vadisi’nde doğa yürüyüşüne katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yaklaşık 120 kişinin katıldığı etkinlikte Melendiz Çayı’nın geçtiği doğa ve tarihi değerleri barındıran vadi içerisinde yürüyüş yapan Vali Hamza Aydoğdu, Ihlara Vadisi’nin tabi güzellikleri ile Kapadokya bölgesinin incisi olduğunu belirtti. Yürüyüş boyunca hır yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan Ihlara Vadisi ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan’dan bilgi alan Vali Aydoğdu, içerisinde dört mevsim akan Melendiz Çayı, muhteşem bitki örtüsüyle Kapadokya içerisindeki ayrı bir güzelliğe sahip Ihlara Vadisi’ne daha çok turistin gelmesini sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Vali Aydoğdu yürüyüş sonrası yaptığı açıklamasında, “Gençlik Merkezindeki sporcular birim amirleri ile beraber 7 kilometre yürüyüş yaptık. Ihlara Vadisi gerçekten görülmeye değer tarihi bir değer. Dünyanın yaşam olan ilk kanyonlarından birisi. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken Ihlara Vadisi’ni öncelikle Türkiye’ye ve bütün dünyaya tanıtmak. Bununla ilgili yaptığımız stratejik planlarımız var. Bunları yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Anadolu toprakları üzerinde farklı medeniyetlere beşiklik etmiş böyle yerlerin az bilinmesi veya bilinmemesinin tarih ve kültür açısından üzüntü verici olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, “Bu yerlerin tanıtılması için Aksaray’ın bütün dinamikleri ile birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte Türkiye’de değişik kesimlerde insanları buraya çağırıp pazar yürüyüşlerini hep birlikte devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Yürüyüş etkinliğine katılanlara teşekkür eden Vali Aydoğdu, Ihlara Vadisi’nin tabi güzelliklerini muhteşem olarak niteleyerek, vadiyi hiç görmeyen veya gezmeyen Aksaraylıları da vadiyi görmeye ve doğa yürüyüşleri için vadiyi gezmeye davet etti.