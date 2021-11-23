Vali Ali Yerlikaya: "Kıymetli öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz"

İstanbul Valiliği, Öğretmenler Günü kapsamında Üsküdar Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi sakinleri ile evde ve hastanede eğitim gören öğrencilerin öğretmenlerine yönelik konser düzenledi. Düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Yerlikaya ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi sakinleri ile evde ve hastanede eğitim gören öğrencilerin öğretmenlerine yönelik program düzenlendi. Konserde Sanatçı Melihat Gülses sahne aldı. Melihat Gülses en sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Yerlikaya ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Konser sonrası Vali Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Yerlikaya tarafından sanaçı Melihat Gülses’e çiçek takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Günün anlam ve önemine dair konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Öncelikle sayın Melihat Gülses hanım efendiye kıymetli arkadaşlarına bu güzel müzik ziyafetlerinden dolayı şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir buyuruyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’e baş öğretmenlik unvanının verilişinin 93. Sene-i devriyesi. Bu haftayı kıymetli öğretmenlerimize sevgimizi, hürmetimizi ve vefamızı göstermek için kutluyoruz. Kıymetli sanatçımız ile beraber huzur evimizde misafir olan büyüklerimizi ziyaret ettik. O bizim gönüllerimize ve ruhlarımıza seslendi. Çok mesut olduk. Sevgili dostlar, meslek büyüklerimiz Validebağ Huzur Evimizde sağlıkla sıhhatle afiyetle, hem tecrübelerini bizimle paylaşan hem hayır dualarıyla bizleri unutmayan kıymetli öğretmenlerimiz sizleri seviyoruz sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum. Her birinizin ellerinden öpüyorum. Gününüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konsere katılan emektar öğretmen Turhan Savaş, “Bizim için alışkın olmadığımız bir toplantı oldu. Birbirimizi gördük, müziğin ritmiyle eğlendik” şeklinde konuştu.