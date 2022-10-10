Vakıflardan Samsun’a 3 proje

SAMSUN (İHA) – Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bu yatırım döneminde Samsun’da yaptığı 5 projeden 2’sini tamamladı, 3’ünün yapımına devam ediyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İlkadım ilçesinde 471 bin TL proje bedelli Yeni Karakol Camii çevre düzenlemesi, şadırvan, WC yapılması işi ile 1 milyon 110 bin TL proje bedelli vakıf binası tadilat işini bu yatırım döneminde tamamladı.

2 milyon 252 bin TL proje bedelli Bafra Çarşı Cami restorasyon işinin yüzde 80’i tamamlanırken, 920 bin TL’lik Ladik Bülbül Hatun Camii’nin kurşun kaplama yapılması işinin de yüzde 10’u tamamlandı. Ayrıca 296 bin TL proje bedelli Vezirköprü Ganioğlu Camii çatı onarım işinin yapımına da kısa sürede başlanılması hedefleniyor.