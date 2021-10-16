banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy Kilis’te

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kilis’in tarihi ve turistik yerleri ile Vakıflara ait tarihi yerlerde incelemelerde bulundu.

Kültür Sanat 16.10.2021, 14:52
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy Kilis’te

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kilis’in tarihi ve turistik yerleri ile Vakıflara ait tarihi yerlerde incelemelerde bulundu.

Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldikten sonra tarihi ve turistik yerleri ile Vakıflara ait tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Vali Recep Soytürk, “Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u Kilis’te ağırladıklarını ifade ederek, “Kilis’imizin tarihi dokusunun geliştirilmesi ve ön plana çıkartılarak turizme kazandırılması amacıyla incelemelerde bulunmak üzere İlimize ziyarette bulunan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u misafir ettiklerini belirterek, “Memleketimizin tarihi dokusunun geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması İçin önümüzde ki dönemde çok önemli çalışmalarımız olacak” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Chelsea 7 16
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 8 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1