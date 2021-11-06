V for Vendetta'nın hikayesi nedir?

Vendetta İngilizce kinle karışık nefret anlamına geliyor. Çizgi-roman ve filmdeki karakterin ismi Vendetta değil; V.

8 yaşındayken babasını kaybetmişti. Üvey babası koyu bir katolikti. Babasının etkisiyle o da azılı bir Katolik’e dönüştü. Hatta bu uğurda katolik ve protestanların meşhur 8 yıl savaşında katoliklerin tarafında savaştı. Hayatını İngiltereyi katolikleştirme uğruna harcadı.

Guy Fawkes neyin peşindeydi? Fawkes, aslında İngiliz Meclisi’ni havaya uçurmayı hedefliyordu. Amacı Kral’ı ve bütün milletvekillerini öldürüp yerine Katolik Hristiyan şeriatını temel alan bir diktatörlük kurmaktı.

İngiltere 1532-1536 yılları arasındaki reform döneminde kiliseyi krala bağlamış, din adamlarının halk ve iktidar üstündeki etkisini azaltmıştı. Guy Fawkes, bu yeni düzeni bir türlü hazmedememiş, yerine Katolik Kilise’nin yeniden egemen olduğu bir düzen kurmaya karar vermişti. Bunun için bir plan yaptı.

5 Kasım 1605 tarihinde Robert Catesby ve ekibi Kral James’i suikastle ortadan kaldıracaktı. Fawkes ise eşzamanlı olarak İngiliz Meclis’inin altındaki mahzene doldurduğu 36 varil barutu patlatarak bütün vekilleri parça parça havaya savuracaktı. Bu iki eylemle halkın egemenliğini temsil eden parlementer sistem yıkılacak, baskıcı katolik monarşisi yeniden iktidara taşınacaktı. Yeni düzenin emanet edileceği kişiyse Kral’ın 9 yaşındaki kızı Prenses Elizabeth olacaktı.

Fakat Guy Fawkes ve arkadaşları suçüstü yakalandı. 31 Ocak 1606’da asılarak idam edilmesine karar verildi. Fawkes halk huzurunda idam edilenlerin cesetlerinin daha sonra halk tarafından parçalanacağını biliyordu. Bu yüzden idamdan hemen önce idam sehpasından atlayarak boynunu kırdı ve hayata gözlerini yumdu.

'‘Remember, remember; the 5th of November’' dizeleri de isyan edenler değil; aksine başkaldıranların unutulmayacağını hatırlatmak için Kral tarafından söylenen şiirdendir.