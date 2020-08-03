banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'

Uzmanlar, ScienceUp’ın yeni sayısında ‘Biyoterör’ü konuştu

BİLİM VE KÜLTÜR İÇERİKLERİ SUNAN SCİENCEUP’IN AĞUSTOS AYI SAYISINDA ALANININ UZMANLARI DÜNYADA SIKÇA TELAFFUZ EDİLMEYE BAŞLANAN ‘BİYOTERÖR’ KONUSUNU ELE ALDI.

Kültür Sanat 03.08.2020, 11:07
8
Uzmanlar, ScienceUp’ın yeni sayısında ‘Biyoterör’ü konuştu

Bilim ve kültür içerikleri sunan ScienceUp’ın Ağustos ayı sayısında alanının uzmanları dünyada sıkça telaffuz edilmeye başlanan ‘Biyoterör’ konusunu ele aldı.

Türkiye’nin yeni bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUP Ağustos sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin dördüncü sayısında koronavirüs salgını sonrası dünyada en çok konuşulan ‘Biyoterör2 konusu uzmanların görüşleriyle her açıdan masaya yatırıldı.

ScienceUP bu ay ‘Biyoterör’ başlığı ile okuyucuyla buluştu. Giderek büyüyen bir tehdit olarak görülen biyoterörizm korunmasız kitleler için her geçen gün artan bir risk olduğunun altı çizildi. Adli Bilimciler Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın ScienceUP için yanıtladı.

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi eğitim çevrelerinde çok konuşulan öğrenci merkezli eğitimin başarılı olup olamadığı konusundaki düşüncelerini derginin yeni sayısı için yazdı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de tsunami tehlikesi var mı? Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki tsunami riskini anlattı.

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan bir bilgisayar oyununu artık ABD’li doktorlar tedavi için reçetelerine yazabilecekler. Bilgisayar oyunlarının tedavide alternatif olarak önerilmesi nasıl değerlendiriliyor? Dijital yaşam üzerine çalışan, sanal ortamın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran bilişimci Orhan Toker ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gresa Çarkaxhiu

Bulut konuyu ScienceUp için değerlendirdi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıları ve neyi amaçladığını Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal yeni sayı için yazdı.

Dergide yer alan diğer konular şu şekilde;

Sütün insan için gerekli olup olmadığı tartışılmaya başladı. Süt yararlı mı yararsız mı? Gürkan Akgüneş yazdı.

Gece yarısından itibaren başlayan açlık ile ameliyattan sadece iki saat önce başlatılan açlık arasında bir fark yok mu? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programından Hatice Aslanoğlu araştırdı.

Dünya ısınıyor. Hava olayları şiddetleniyor. Her yıl ortalama sıcaklıkta 1.5 derecelik artış geri dönülemez hasarlara neden olacak. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel iklim değişikliğinin insanoğlunun gündeminde neden büyük yer bulmadığını yazdı.

İzmir Kuş Cenneti’ndeki kuluçka adası dalga erozyonuyla yok olmaya başlamıştı. Yapay kuluçka adasıyla Akdeniz’de yaşayan flamingo ailesi her yıl artan sayıda yeniden İzmir’de çoğalmaya başladı. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı

Öğretim Üyesi, Ekolog, Koruma Biyoloğu Doç. Dr. Ortaç Onmuş yapay kuluçka adasını anlattı.

Koronavirüs imaja bakış açımızı nasıl etkiledi? Makyajsız ve pijamalı olarak evlerimize kapandık. Online alışveriş yapanlar oldu ama pek çok insan sadeleşmeyi tercih etti. Peki bundan sonra ne olacak? İmaj ve itibar kavramları değişecek mi? İmaj ve İletişim Danışmanı Özlem Çakır bu soruları yanıtladı.

Kendisi de koronavirüse yakalanan ve iyileşen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı COVID- 19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, hastalıkla mücadeleyi ve kendi deneyimini anlattı.

Dijital medyanın çocuklarda sosyalleşme iletişim aracı olmasıyla ilgili olarak Meltem Acar Yücesoy’un sorularını İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç yanıtladı.

Hangisinden ödün verelim? Koronavirüs döneminde dijital işlemlerde çalışanların ve vatandaşların paylaştığı verilerin akıbeti ne olacak? Teknoloji yazarı Cem Sünbül yazdı.

Koronavirüs salgını sinema sektörünü de derinden etkiledi. Setler koronavirüs önlemlerine göre düzenlendi. Efekt kullanımı arttı, değişen dünyaya uygun senaryolarda öpüşmek, bara gitmek, uçağa binmek gibi bölümler kaldırıldı. Peki film sektörü bu işe ne diyor, ne izleyeceğiz, ne kadarı izleyiciyi mutlu edecek? Yönetmen-senarist Raşit Çelikezer, senarist Barış Erdoğan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran yanıtladı.

Kentlerdeki değişimin, mimari ve peyzajın kedilerin yaşamına etkisini Hakan Aytekin yazdı.

Aylık bilim kültür ve düşünce dergisi ScienceUP, dergilik uygulamalarında, online (çevrimiçi) platformlarda, dünyanın önde gelen dijital kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı global indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları T.C. Maltepe Üniversitesi ve Karton Media’ya ait.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
İmsak 04:12
Güneş 05:55
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:26
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25