Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili izleyicilere müjdeli haber verildi. Bu akşam yayınlanan yeni fragmanda Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 28 Eylül Pazartesi TRT 1'de izleyici karşısına çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Dikkatleri üzerine çeken fragmanda Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Murat Garipağaoğlu gibi ünlü isimler bulunuyor. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü “Uyanış: Büyük Selçuklu”, 28 Eylül Pazartesi TRT 1’de başlıyor!<a href="https://twitter.com/hashtag/Uyan%C4%B1%C5%9FB%C3%BCy%C3%BCkSel%C3%A7uklu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UyanışBüyükSelçuklu</a> <a href="https://twitter.com/UyanisSelcuklu?ref_src=twsrc%5Etfw">@uyanisselcuklu</a> <a href="https://t.co/gJ4oViM4h7">pic.twitter.com/gJ4oViM4h7</a></p>— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) <a href="https://twitter.com/DirilisDizisi/status/1301598905608687618?ref_src=twsrc%5Etfw">September 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Buğra Gülsoy

Ekin Koç

Gürkan Uygun

Leyla Lydia Tuğutlu

Mehmet Özgür

Murat Garipağaoğlu

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hindukuş Dağları'ndan Batı Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol etmiştir. Aral Gölü yakınındaki memleketlerinde güç kazandıktan sonra ilk olarak Horasan'ı ele geçiren Selçuklular, buradan İran içlerine doğru ilerledi ve ardından Anadolu'daki şehirleri kontrol altına aldı.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu. Tuğrul'u büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de imparatorluğa verdi. Devlet kurulduktan kısa süre sonra İslam dünyasının merkezi otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.

MURAT GARİPAĞAOĞLU KİMDİR?

Murat Garipağaoğlu, 2 Ekim 1969'da doğdu. 1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezuniyetinin ardından, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.