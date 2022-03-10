Usta Türk kadın sanatçılarının eserlerinden oluşan Renk Ahenk Mihenk sergisi açıldı

Ankara’da “Renk Ahenk Mihenk-Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki” adlı sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog’un resmi açılışını gerçekleştirdiği “Renk Ahenk Mihenk - Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki” sergisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da sergiyi gezerek müze yetkililerinden bilgi aldı.

“Kendi dönemlerinin önemli kişilikleri, çok önemli sanatçıları”

Müzenin çok geniş bir koleksiyonu olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, Türk modern sanatının en iyi seçkilerinden oluşan bir koleksiyona sahip olduklarını belirterek, “Özellikle 1850’den 2000’li yıllara kadar aslında Türk modern sanatının en iyi seçkilerinden oluşan müthiş bir koleksiyona sahibiz. Bu koleksiyonumuzdan yaptığımız seçkilerle de dönemsel sergilerimizi burada ağırlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de Türk modern sanatının en güçlü kadın ressamlarının ve kadın heykel sanatçılarının eserlerinden oluşturduğumuz bir seçkiyle bugün burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burada 22 sanatçıdan 30 eser yer alıyor. Bunlar aslında hepsi hem sanat akımı olarak hem de yaşadıkları döneme ilişkin çok güçlü kadın kişilikler ve üzerinde çalıştıkları konuyu çok güçlü bir sanat diliyle gündeme taşıyorlar. Kendi dönemlerinin önemli kişilikleri, çok önemli sanatçıları ve aslında yarısından fazlası da dünya çapında sanatçılar. Pek çoğu yurt dışında da eserleri bilinen sanatçılar” dedi.

Renk Ahenk Mihenk sergisi

22 sanatçının 30 eserinin yer aldığı sergi, yağlı boya, baskı, heykel, cam ve seramikten oluşan özgün eserleri barındırıyor. Sergide eseri bulunan Türk kadın sanatçıların birçoğu hayata gözlerini yumsa da bazılarının hayatta olduğu biliniyor. Sergideki en eski eser ise Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın 1941’de yaptığı yağlı boya çalışması olarak biliniyor.