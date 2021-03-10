Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Usta sanatçı Rasim Öztekin 62 yaşındak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Daha sonra Öztekin'in cenazesi gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı. Öztekin'in naaşı, cenaze namazı öncesinde düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Usta sanatçı için corona virüs önlemleri kapsamında az sayıda katılımda tören düzenlendi.

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi.

Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.

Babasına veda eden Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşma yaptı.

Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İşte cenazeden ve törenden yansıyan diğer kareler...