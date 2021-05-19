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Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kültür Sanat 19.05.2021, 15:51
Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden 89 yaşındaki usta sanatçı Erol Keskin için Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Keskin’in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Erol Keskin’in eşi Suna Keskin, kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı. Namazın ardından cenaze aracına konulan Keskin’in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, restorasyon çalışmalarının ardından Teşvikiye Camii’nde 3 yıl sonra ilk kez cenaze töreni düzenlenmiş oldu.
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