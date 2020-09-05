Usta oyuncular Bornova’da gençlerle buluştu

Sinema ve tiyatromuzun usta isimleri ile genç sanatçı adayları, Bornova’da düzenlenen Oyunculuk Festivali’nde buluştu. Bornova Belediyesi ile İmge Cast Ajans’ın işbirliğinde yapılan Festival, 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Karaçam Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Usta sanatçılar ile genç oyuncu adaylarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak düzenlenen festivalde, üç boyunca tiyatro ve sinema oyunculuğuna yönelik atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirildi. Bayraklı Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin de destek verdiği Festival’de, usta sanatçıların gerçekleştirdiği kamera önü oyunculuk, yaratıcı drama, müzik-koreografi ve oyunculuk atölyeleri yoğun ilgi gördü.

Sanat yönetmenliğini Fatih Ay’ın üstlendiği Festivalde, Birgül Ulusoy, Ali Yaylı, Asuman Çakır, Nuri Alço, Ali Tutal, Orhan Aydın, Hilmi Erdem, Toygun Ateş, Murat Ercanlı, Pakize Suda ve Yaşam Kaya gibi sanatçılar tecrübelerini genç sanatçılara aktardı. Hürkan Ünal, İrem Eryüksel Ünal, Gönül Şafak, Mert Taşdemir, Hakan Taner Yıldırım, Nesli Özalp Tuncer ve Doğukan İlik ise atölye çalışmalarıyla mesleklerinin inceliklerini anlattı.

Hüsniye Çınar’ın sunumlarıyla renklenen Festivalin sonunda Damdaki Kemancı oyununun giriş bölümlerini sahneleyen genç oyuncular performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Üç gün süren Oyunculuk Festivali, katılım belgelerinin dağıtılmasının ardından Can Yiğit Dinç’in müzik dinletisiyle son buldu.