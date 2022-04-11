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Usta oyuncu Zihni Göktay: Gerçek İstanbul’u arıyorum

Esenyurt Belediyesi, Ramazan etkinliklerinin beşinci gününde, tiyatromuzun duayen ismi Zihni Göktay’ı Esenyurtlularla buluşturdu. Eski Ramazanları doyasıya yaşadığını aktaran Zihni Göktay, “Gerçek İstanbul’u özlemekle kalmadım, gerçek İstanbul’u arıyorum” dedi.

Kültür Sanat 11.04.2022, 15:17
Usta oyuncu Zihni Göktay: Gerçek İstanbul’u arıyorum

Esenyurt Belediyesi, Ramazan etkinliklerinin beşinci gününde, tiyatromuzun duayen ismi Zihni Göktay’ı Esenyurtlularla buluşturdu. Eski Ramazanları doyasıya yaşadığını aktaran Zihni Göktay, “Gerçek İstanbul’u özlemekle kalmadım, gerçek İstanbul’u arıyorum” dedi.

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının manevi boyutunu Esenyurtlulara yaşatmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, Ramazan etkinliklerinin beşinci gününde usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Zihni Göktay’ı vatandaşlarla buluşturdu. Esenyurtlular, Eski Belediye Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte Hacivat-Karagöz (Gölge Oyunu) ile eğlenceli dakikalar yaşadı, Meddah gösterisini izleyerek geleneksel Türk tiyatrosunu anımsadı. Nefes kesen illüzyon gösterisinin ardından Zihni Göktay, Ramazan söyleşisi için sahne aldı. Usta oyuncu eski ve şimdiki Ramazanları karşılaştırarak, çocukluğundaki hatıraları Esenyurtlularla paylaştı.

“İstanbul’un Ramazanlarını doya doya yaşadım”

Çocukluğundaki Ramazanların artık yaşanmadığına dikkat çeken Zihni Göktay, eski İstanbul’u özlediğini belirtti. “Ben gerçek İstanbul’da doğdum, Fatih’te doğdum büyüdüm” diyen Göktay, “Eski adını çocuklar bilmez, gençler de yarım yamalak bilir; Dersaâdet. Dersaâdet dediğimiz ‘Saadet Kapısı’, tarihî yarım adadadır. Nedir tarihî yarım ada? Eminönü’nde başlar, Edirnekapı’da biter. Sur’un içindeki İstanbul o idi. Öyle her yerde dükkân falan yoktu, bir Kapalıçarşı vardı bir de Mahmutpaşa vardı, alışverişini orada yapardın. Orada doğduğum için o güzelim İstanbul’un Ramazanlarını doya doya yaşadım. 45 senedir Kadıköy’deyim. Gerçek İstanbul’u özlemekle kalmadım, gerçek İstanbul’u arıyorum. Geçen Fatih’e gittim, pasaportumu yokladım ‘Burası İstanbul mu?’ dedim. Bütün tabelalar Arapça! Zannedersem bu işler tamamen yerleşmiş” şeklinde konuştu.

“Geleneksel tiyatromuz Ramazan’dan Ramazan’a hatırlanıyor”

Geleneksel Türk tiyatrosunun Ramazan’dan Ramazan’a hatırlanır hale geldiğini vurgulayan Göktay, “İstanbul’un eğlence hayatında çok güzel bir yerimiz vardı, sahip çıkamadık” dedi. Göktay, “Biraz önce kardeşlerim Orta Oyunu oynadılar. Gayet güzel, onları kutluyorum, geleneksel tiyatroya önem verdikleri için. Benim de ihtisas alanım olduğu için sizi çok beğendim. Yaşatın, devamını yaşatın. Geleneksel oyunlarımız; Hacivat Karagöz, Orta Oyunu Ramazan’dan Ramazan’a hatırlanan bir geleneksel sanat haline geldi. Bir şey daha var, hiç alakası yok ama yılın on bir ayında da güllaç vardır ama kimsenin hatırına gelmez. Hâlbuki güllaç mükemmel, nişastalı bir tatlıdır. Geleneksel tatlılarımız da unutuldu. Bizde bir batı hayranlığı var, soğuk bile Balkanlar’dan geliyor ülkeye” ifadelerini kullandı.

Böyle bir Ramazan etkinliği düzenlemenin ve kültürel değerleri yaşatmanın takdire şâyân olduğunu ifade eden Göktay, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u tebrik etti. Eski Belediye Bahçesi’nde devam eden etkinlikler, bu akşam saat 21.00’de sahnelenecek olan Meddah ve Kâtip Zenne Gösterisi ile devam edecek.

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