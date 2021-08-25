Son Dakika
Metin Çekmez kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emektar oyuncu Metin Çekmez'in hayatı ve hakkında merak edilenler...
Erkan Petekkaya kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye böyle çıkıştı: En pis küfürleri...
Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran 'Süper Baba' ve 'Adını Feriha Koydum' dizilerinde rol alan; tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kültür Sanat 25.08.2021, 16:29 25.08.2021, 16:52
Türk tiyatroseverlerin ve televizyon izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı 76 yaşındaki oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Fenalaşınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sanatçı, durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Usta sanatçı, sevilen yapımlar 'Süper Baba'da 'Cevdet' karakterini, 'Adını Feriha Koydum'da 'Rıza karakterini, 'Binbir Gece'de ise 'Burhan' karakterini oynadı.
Metin Çekmez'in vefat haberi, sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile duygularını dile getirdi.
HAZAL KAYA
'Adını Feriha Koydum' dizisinde Metin Çekmez ile 'birlikte rol alan Hazal Kaya, Twitter hesabından "Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" mesajını yazdı.
ERAY DEMİRKOL
"Güle güle Metin Çekmez. Sümer Tilmaç’a Suna Pekuysal’a, Abdullah Yüce’ye, İhsan Devrim’e, Aytaç Yörükaslan’a selam söyle bizlerden. Çok üzgünüm."
AHU SUNGUR
"Metin abiciğim çok kral adamdın… Sohbetlerimiz hep aklımda. Seninle karşılıklı oynamak benim için şerefti. Babacan tavrın gönüllerde taht kurardı. Mekanın cennet olsun çok üzgünüm."
CEM DAVRAN
"Ah Metin abim, güzel abim. Nur içinde yat Darülbedayi’nin şık delikanlısı."
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, 1970'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu. 1972'de Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı 'Tatlı Dillim' filmi ile sinemaya adım attı.
Metin Çekmez, 2014 yılında başrollerinde Özcan Deniz, Hatice Şendil, Gürbey İleri ve Begüm Kütük’ün oynadığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' dizisinde 'Ziya Yörükhan' karakterini canlandırdı.
Pek çok Kemal Sunal filminden tanıdığımız Dinçer Çekmez de kardeşi Metin Çekmez ile meslektaştı.