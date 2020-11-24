Usta oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti

Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından filmleri ve dizileri ile gündemde yer almaya başladı. Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi, Naciye'yi Kim Sevmez gibi yapımlarda yer alan Devrim Parscan, yaptığı dublajlarla gündemde yer almaktaydı. Peki, Devrim Parscan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Devrim Parscan filmleri ve dizileri hakkında bilgiler

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER