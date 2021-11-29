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Usta isimlerin yer aldığı film festivalinin başvuruları başladı

Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festival, sanatseverleri teşvik ederek, sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Festivalin jürisinde Derviş Zaim, Ercan Kesal, Bade İşçil, Yüksel Aksu gibi usta sinemacılar ve oyuncular yer alıyor.

Kültür Sanat 29.11.2021, 13:31
Usta isimlerin yer aldığı film festivalinin başvuruları başladı

Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festival, sanatseverleri teşvik ederek, sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Festivalin jürisinde Derviş Zaim, Ercan Kesal, Bade İşçil, Yüksel Aksu gibi usta sinemacılar ve oyuncular yer alıyor.

Uluslararası ve ulusal tüm katılımcılara açık olan Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festivalde dört farklı kategoride toplam on iki ödül, jürinin belirlediği bir filme ise ‘Dijital Film Akademi Özel Ödülü’ verilecek.

24 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında gösterimlerinin gerçekleştirileceği festivalin ödül töreni ise 27 Şubat 2022 Pazar günü Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ev sahipliğinde düzenlenecek.

“Gelir beklentisi yok”

Festival hakkında açıklamalarda bulunan TÜRSAK Başkanı Cemal Okan, “Kısa film, uzun metrajın öyküsüdür” diyerek, “Kısa filmin en büyük avantajı, düşük maliyet ve gelir beklentisi olmaması, en büyük zorluğu ise en kısa sürede en çok şeyi anlatmasının beklenmesi. Kısa film, sinemada başarıya giden yolun hiç bitmemesi gereken en başıdır” şeklinde konuştu.

“Festival ilkleri bünyesinde barındırıyor”

Türkiye’de ilk yılında 13 ciddi ödül vermeyi hedefleyen bir başka festivalin olmadığına vurgu yapan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Jüri Başkanı Cemal Okan, “Bu anlamda festival ilkleri bünyesinde barındıran ve kısa filmciler için ‘es geçilmemesi gereken’ fırsat niteliği taşıyan bir etkinlik olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Atölyeler de festival programında yer alacak”

Festivalin detayları hakkında bilgi veren Festival Başkanı Prof. Dr. Ş. Güzin Ilıcak Aydınalp, “Oyunculuk atölyesi, yönetmenlik atölyesi, senaryo yazım atölyesi vb. gibi atölyeler de festival programında yer alacak. Festivalin amacı genç yönetmenlerin ve sinema öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kısa film projelerini ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşımak ve iyi eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak” diye konuştu.

Kısa filmin, sinemanın yapıtaşı olduğunu söyleyen Festival Direktörü Doç. Dr. Nagihan Bikiç ise, “Bu yüzden kısa filmle uzun film arasında var olduğu düşünülen hiyerarşik alt-üst ilişkisi bir illüzyondan ibarettir. Bizler filmlere sürelerinden, bütçelerinden veya dağıtım olanaklarından dolayı kıymet vermeyiz, bizler filmlere bizleri büyülü bir gerçekliğe doğru çektikleri için, bizlere başka dünyaların kapılarını araladıkları için ve bizleri yeni bakış açılarıyla tanıştırdıkları için kıymet veririz” diye konuştu.

Festival jürisinde yer alan isimler şu şekilde:

Cemal Okan - TÜRSAK Başkanı

Derviş Zaim - Yönetmen

Bade İşçil - Oyuncu

Yüksel Aksu - Yönetmen

Ercan Kesal - Oyuncu

Gizem Pamukçu - Sanat Eleştirmeni/Öğretim Üyesi

Menderes Samancılar - Oyuncu

Füsun Korkmaz - Devlet Destek Yatırım Uzmanı

Yurdaer Okur - Oyuncu

Zekeriya Kurtuluş - Görüntü Yönetmeni

Festival ekibinde yer alan isimler ise;

Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp - Festival Başkanı

Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç - Festival Direktörü

Festival Koordinatörü - Öğr. Gör. - Yönetmen Ahmet Bikiç

Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan - Festival Koordinatörü

Saygı Ünlü - Festival Medya ve İletişim Koordinatörü

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