Usta eller yarıştı, Hande Yener çömlek yaptı

İzmir’in Menemen ilçesinde Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde ustalar en iyi çömleği yapmak için yarışırken, konser veren Hande Yener de çömlek tezgahının başına geçti.

Menemen Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Çömlek Festivali ikinci gününde de etkinliklerle devam etti. Menemen Şehir Parkı’nda iki gün sürecek Hünerli Eller Menemen Çömlek Yarışması, çömlek ustalarının kayıt yaptırmaları sonrası başladı. Festivale 18 ülkeden katılım gösteren çömlek ustaları, tezgah başına geçerek serbest teknik ve estetik dalda olmak üzere eserlerini ortaya çıkardı. Festival alanına gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yurt içi ve yurt dışından gelen yarışmacılara başarılar diledi. Jürinin dikkatle takip ettiği, festival konuklarının da ilgiyle izlediği yarışma gün boyu devam etti. Festivalin 3. ve son günü olan bugün finallerin yapılacağı yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek.

Tarihi Taşhan ise festival çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Akademisyenler öncelikle çömlekte alternatif pişirim tekniklerini davetlilere anlattı. Sunumun ardından Menemen çömlekçiliği ve seramik sanatını geliştirip tanıtmayı amaçlayan Hemhal Karma Sergisi ziyaretçilere açıldı. Sergiye katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Çömlekçiliğin kalbi 6 bin yıldır Menemen’imizde atıyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu sanat, ustalarımızın hünerli ellerinde gelişerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Bugün çömlek ilçemizin sembolü, festivalimizin ilham kaynağı olmuştur. Menemenli ustalarımız, atalarından devraldıkları bu emsalsiz mirası yaşatarak, geliştirerek sonraki nesillere aktarmak gibi ciddi bir misyonu yerine getiriyorlar. Bizler de bu önemli çabaya destek olmak, Menemen çömlekçiliğini etkin biçimde tanıtmak, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte açtığımız Hemhal Karma Sergimizle de Menemen çömlekçiliğini ve seramik sanatını geliştirmeyi, tanıtmayı ayrıca diğer sanat dallarıyla buluşturarak sanatsal gücünü arttırmayı amaçlıyoruz. Genç sanatçıları da çömlek ve seramik alanında teşvik etmeyi, birbirleriyle iletişimlerini artırmalarına katkıda bulunarak uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Son olarak da çömlek ve seramik ustaları, firma sahipleri ve akademisyenler "Sanat Sohbetleri"nde çömlekçiliği konuştu.

Hande Yener çömlek tezgahının başına geçti

Festival konserleri çerçevesinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda ilk olarak Menemenli sanatçı Oğuz Görceğiz, ardından da sevilen şarkıcı Hande Yener sahneye çıktı. Meydanı dolduran konuklar, Hande Yener’in birbirinden güzel şarkılarını hep birlikte söyledi. Sahne şovuyla dikkat çeken Hande Yener, konserin sonunda sahneye getirilen çömlek tezgahının başına geçti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve Dünya Şampiyonu Ahmet Taşhomcu’nun yardımlarıyla çömlek yapan Yener, “Bu kadar keyifli olduğunu bilmiyordum. İlk kez yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı çömlek yapımı sonrasında Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ünlü sanatçıya çiçek ve çömlekten yapılan gramofon hediye ederken, Menemenli firma da Hande Yener’e kalpten çömlek yaptığı tezgahı hediye etti.

Yarışmada final heyecanı

Menemen Belediyesi Uluslararası Çömlek Festivali’nin son gününde Hünerli Eller Çömlek Yarışması’nın final heyecanı yaşanacak. Menemen Şehir Parkı’nda workshop etkinlikleri, çocuk atölyeleri, mahalle ve belediye stantları devam edecek. Festival, Hey Müzik Grubu’nun Menemen Şehir Parkı’nda düzenleyeceği konserin ardından sona erecek.