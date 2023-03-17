Üsküdar’da sanatseverler ‘Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi’nde buluştu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, Üsküdar’ın yüzyıllardır ayakta kalan kültürü ve doğal güzelliklerinden izler taşıyan ve Kültür Bakanlığı envanterinden özel olarak getirtilen tabloların yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nev Mekan Sahil Galeri’de organize edilen ve dün akşam açılışı gerçekleştirilen ‘Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı. Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza’nın, Üsküdar’ın yüzyıllardır ayakta kalan kültürü ve doğal güzelliklerinden izler taşıyan eserlerinden oluşan ‘Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi’ 7 Mayıs tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Son yılların en değerli resim sergilerinden

“Sanat aşığı bir derviş meşrep” olarak tanımlanan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar’ın farklı yüzlerini resmettiği eserlerden oluşan Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı bir törenle Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı. Kültür Bakanlığı envanterinden özel olarak getirtilen tabloların yer aldığı ve 7 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi son yıllarda Üsküdar’da açılan sanat değeri en yüksek sergilerden biri olma özelliği taşıyor.

“Büyük üstadımız, hocamızdır”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’ımızda güzel bir sanatla ilgili faaliyetin, serginin açılışına birlikte tanıklık ediyoruz. Her şeyden önce, Hoca Ali Rıza bizim kadim medeniyetimizin, resim sanatımızın çok önemli bir ismi ve kurucusu. Adeta resim sanatının günümüze gelmesine vesile olan büyük bir üstadımız, hocamızdır” dedi.

“Muhteşem eserlerden oluşan bir sergi açıldı”

Hat sanatçısı Ahmet Kutluhan, “Üsküdar’lı bir sanatçı olan Hoca Ali Rıza’nın gerçekten muhteşem eserlerinden oluşan bir sergi açıldı. Fevkalade, Üsküdar’ın tarihi sokaklarını çalışmalarında görmek, el emeği göz nuru harika eserler vermiş. Allah Rahmet eylesin. Onun eserleriyle bizi buluşturan Üsküdar Belediyesine, Hilmi Türkmen beye çok teşekkür ediyoruz.”