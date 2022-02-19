Üsküdar’da “Zamansız Zamanlar Sergisi” kapılarını açtı

Üsküdar’da ressam Osman Yılmazer’in medeniyet sembollerini kendine özel bir estetikle işlediği eserlerinden oluşan ve sanatseverleri tarih yolculuğuna çıkaran Zamansız Zamanlar sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergi İstanbulluları tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Sanatçının Üsküdar’dan ilham alarak hayata geçirdiği eserleri de sergide yer alıyor.

Üsküdar Belediyesi kültür sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ressam Osman Yılmazer’in resimlerinden oluşan Zamansız Zamanlar Sergisi açıldı. Açılış Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirilirken çok sayıda sanatsever eşlik etti. Yılmazer’in 64 parçadan oluşan sergisi Nevmekan Sahil Galeri’de 18 Şubat’tan 20 Mart tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Ressam Osman Yılmazer’in eserleri içerisinde Üsküdar’dan ilham alarak hayata geçirdiği eserler de yer alıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Nevmekan Sahil galerimizde yine muhteşem bir sergi açmış olduk, hayırlı olsun. Osman Yılmazer Bey sanatçımız hem ressam hem hattattır. Çok başarılı bir ressamdır ve farklı bir tarzı vardır. Eserlerini mekanın ötesinde bir anlayışla resmetmiştir. Çok özel bir anlayış, çok özel bir hizmet. Hem tarih var burada, hem kültür var, hem estetik var, hem bir emek var, hem bir zarafet var. Muhteşem, tek kelimeyle. Osman Yılmazer Bey’i tebrik ediyorum. Sergiye bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Eserleri sergilenen Ressam Osman Yılmazer, “Zamansız Zamanlar sergisi ismi zamanın içindeki yokluğu tasvir ediyor bu söz aslında. Biz de ona bağlı varlıklarız. Zaman yaratılan ilk varlık biz de onun içinde kaimiz. Biz eserlerimizde bu sırrı aradık. Sergimiz 64 parçadan oluşuyor ve Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galeri’de sergilenecek. 18 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında eserlerimiz görülebilir, sergiyi dolaşabilirler. Sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” dedi.