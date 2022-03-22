Üsküdar’da sanatseverler, Billur Sergisi’nde buluştu

Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Billur Sergisi ile padişahların yaşamından ayak izlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yasemin Aslan Bakiri’nin camı ve metali buluşturduğu eserlerinden oluşan Billur Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla Nevmekan Selimiye Galeri’de ziyaretçilere kapılarını açtı. Renkli dokusuyla tarihe farklı bir perspektiften bakan sergi, aynı zamanda camın çok yönlü bir malzeme olarak sanata sunduğu katkının sınırlarını da genişletiyor. Osmanlı’nın ruhunu modern Türkiye’nin yenilikçi sanat anlayışıyla yoğuran bir arka plana sahip olan sergi, camın yanı sıra bakır ve gümüş gibi metallerle örülen birbirinden ihtişamlı kaftanlarla hükümdarların gücünü ve görkemini sembolize ediyor. Bakiri’nin tüm sanatsal birikimini yansıttığı eserlerinden oluşan Billur Sergisi, 29 Mayıs tarihine kadar sürecek. Öte yandan, Bakiri, sergi açılışına katılan Başkan Hilmi Türkmen’e camdan yapılmış takunya taktim etti.

"Sanatçı bu hamamın ruhuna, mimarisine uygun çok güzel eserler yapmış"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Burası Üsküdar Belediyemizin Nevmekan Selimiye dediğimiz Selimiye Hamamı. Hamamda ilk defa muhteşem bir sergiyle artık eserleri sergilemeye başlıyoruz. Bugün de burada yaşayan en önemli, en değerli, en büyük cam sanatçılarımızdan, Yasemin Aslan Bakiri’nin 39 ayrı eserinin sergilendiği Billur Cam Sergisi’ndeyiz. Hakikaten bu hamamın ruhuna, mimarisine uygun çok güzel eserler yapmış Yasemin Hanım. Onları şimdi burada sanatseverlerin hizmetine, beğenisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.