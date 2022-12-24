Üsküdar’da ‘Harflerle El Ele Kaligrafi Sergisi’ sanatseverlerle buluştu

Üsküdar’da 4 sanatçının eserinden oluşan

‘Harflerle El Ele Kaligrafi Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı. Sergi 24 gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Harflerle El Ele Kaligrafi Sergisi’ dün akşam yapılan tören ile sanatseverlere kapısını açtı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte 4 sanatçının eserleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Sergi 24 gün boyunca kapılarını ziyaretçilerini bekliyor olacak.

"Üsküdar Belediye Başkanına teşekkür ederiz"

Selma Şahin "Uzun yıllar İSMEK’in 14 branşındaki kurslarına devam ettim. En son kaligrafi 6 yıl kaligrafi dersi aldım. 4 arkadaş devam ettik. Elimizden geldiğince eserleri çıkardık. Üsküdar Belediye Başkanına ve Kültür Sanata çok teşekkür ederiz bize bu imkanı tanıdıkları için" dedi.