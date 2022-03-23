Üsküdar’da Ekin Uzunlar rüzgarı esti

Üsküdar’da konser veren Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, kemençe ile çaldığı müziklerle vatandaşları coşturdu. Konsere katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahnede yaptığı kısa konuşmada Ekin Uzunlar’a ’Üsküdar’a hoş geldin’ diyerek Üsküdarlıların güzel bir akşam geçirmelerini diledi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı. Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesi Çavuşdere Spor Sarayı’nda hayranları ile bir araya geldi. Karadeniz müziğinin yanı sıra çeşitli türlerde de şarkılar seslendiren ünlü sanatçı, müzikseverleri coşturdu. Kemençe eşliğinde çalınan şarkılara Ekin Uzunlar’ın hayranları hep birlikte eşlik etti. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sahneye çıkarak sanatçı Ekin Uzunlar ve vatandaşları selamladı.

Sahneye çıkarak vatandaşları selamlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sevgili gençler, buradan muhteşem gözüküyorsunuz. Uzunca bir aradan sonra hepimizin çok sevdiği bu muhteşem tablonun mimarı Ekin Uzunlar’a ’Üsküdar’a, evine hoş geldin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.