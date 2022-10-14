Üsküdar’da, 90’ların ünlü isimleri müzik rüzgarı estirdi

Üsküdar Belediyesi, kültür-sanat dünyasının meşhur isimlerini sanatseverler ile buluşturdu. 90’ların unutulmaz sanatçıları arasında yer alan Hazal ve Bora Öztoprak, Banu Karakuş’un sunumuyla, ‘90’lardan Günümüze Sevdiğimiz Şarkılar’ konseriyle Üsküdar’da sahne aldı.

Üsküdar Belediyesi, 90’ların unutulmaz sanatçılarını Üsküdarlılar ile buluşturdu. Bir dönemin dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren sanatçılar, konserde Üsküdarlılara nostalji dolu müzik şöleni yaşattı. 90’ların unutulmaz sanatçıları arasında yer alan Hazal ve Bora Öztoprak, Banu Karakuş’un sunumuyla, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘90’lardan Günümüze Sevdiğimiz Şarkılar’ isimli konserde sahne aldı.

“Bütün 90’ların şarkılarını istiyoruz”

Konsere katılan vatandaş Gülcan Karaot, “Bütün 90’ların şarkılarını istiyoruz, ben Yıldız Tilbe hastasıyım. 90’larda olmak ayrıcalıktı. Biz son 90’ların jenerasyonuyuz keşke şimdiki nesil de 90’lar gibi olsa. Çok özledim keşke o dönemlere geri dönebilsek” dedi