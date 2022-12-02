Üsküdar’da 440 yıllık Mimar Sinan eseri yeniden ayağa kaldırıldı

Üsküdar Belediyesi, yeniden restore ettiği, Üsküdar’ın sembol eserlerinden Mimar Sinan Hamamı’nı ‘Sahaflar Çarşısı’na dönüştürdü. 440 yıllık Mimar Sinan Hamamı’nda kullanılmış eski kitaplar yeni sahipleriyle buluşacak.

Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Meydanı’nda yer alan 440 yıllık Mimar Sinan Hamamı’nı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yeniden restore ederek Sahaflar Çarşısı’na dönüştürdü. Üsküdar’ın tarihi mirasından izler taşıyan Sahaflar Çarşısı, içinde Sahaflar Kahvesi’nin de yer aldığı bir yapıya kavuştu. Kullanılmış ve eski kitapların yeni sahiplerini bulacağı çarşı, kitapseverlerin uğrak yerlerinden biri olacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “ Mimar Sinan Çarşısı dediğimiz çarşı 440, 450 yıllık muhteşem bir Mimar Sinan eseri. Bu eseri biz Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu ve Üsküdar Belediyesi birlikte restorasyondan sonra güzel bir Sahaflar Çarşısı haline getirdik. Burada Üsküdar Sahaflar Çarşısı , üstte de Üsküdar Sahaflar Kahvesi ve arka tarafta kültür sanat merkezi bir galeri olarak kültür sanat dünyamızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Sahaf tabii ki Üsküdar için önemli bir kavram. İstanbul’da sahaf denince birkaç ilçenin adı aklımıza geliyor. Üsküdar’daki bu sahaf çok kolay, düz ayak ulaşılabilecek bir lokasyonda. İstanbul’da herkes istediği anda bu yere rahat ulaşabilir. Marmaray’la, Avrasya’yla, deniz ve kara ulaşımı ile” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli, “Mimar Sinan’ın bu eseri eskiden kötü haldeydi. Vakıflar eseri yenileyerek eseri tazeledi. Biz de sahaflar olarak burada yer almaktan kıvanç duyuyoruz. Böyle tarihi bir esere en çok sahaflar yakışırdı. Burada inşallah başarılı olacağız” dedi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli katıldı.

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