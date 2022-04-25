Üsküdar Belediyesi’nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte iftar saatinde kütüphanede kitap okuyup ders çalışan öğrencilere döner ikramında bulunuldu.

Üsküdar Belediyesi, Belediye Binası içerisinde bulunan Haluk Dursun Kütüphanesi’nde iftarda ders çalışıp kitap okuyan öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikramında bulundu. Üsküdar Belediyesi, kütüphaneleri boş bırakmayan öğrencilere iftar sofrasında döner ikram ederken bereket ve bolluk ayında yapılan bu ikramlardan öğrenciler memnun kaldı.

Kurulan tezgahlarda ince ince dilimlenen dönerler sınavların öncesinde kütüphanede yoğun bir şekilde ders çalışıp okuma yapan gençlere dağıtıldı. Üsküdar Belediye Başkan’ı Hilmi Türkmen, kolları sıvayıp kendi elleriyle döner kestikten sonra hazırlanan dönerleri kütüphanede ders çalışan öğrencilere tek tek ikram etti. Ezanın okunmasıyla kurulan sofralarda yemeklerini yiyip oruçlarını açan gençler keyifli bir akşam geçirdi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar’da Haluk Dursun Kütüphanesi’nde çalışan gençlerin bayramı bu akşam. Bugün çok özel bir hazırlık yaptık, İstanbulun en güzel dönercilerinden Dönerci Serkan Usta sağolsun bu akşamın sponsoru oldu. En güzel dönerle bu akşam sevgili gençlere döner hazırlayalım dedik. Pilav, çorba ve döner ile birlikte sevgili gençlere burada güzel bir iftar yemeği hazırladık. Gençlerimiz en güzeline layık. Bu ramazan gününde gençler bayram etsin diye Dönerci Serkan Usta burada, kendisine teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin" dedi.

Düzenlenen etkinliğe sponsor olarak katılan Dönerci Serkan Usta olarak bilinen Serkan Mutlu, "Sevgili Hilmi Başkanımız sayesinde bu akşam buradayız, bize vesile oldu. Tüm öğrenci kardeşlerimize de yemek yedireceğiz. Bugün ekstra bir heyecan içerisindeyiz, çünkü Başkanımızın sayesinde bir çok öğrencinin burada döner yiyecek olması beni çok mutlu ediyor. Buraya severek geldim. Döneri kendi ellerimizle keseceğiz. Herkese afiyet olsun" dedi.