Ünye Kalesi’nde kazı çalışmaları

Milattan önce 200-250 yılları arasında inşa edilen Ordu’nun Ünye ilçesindeki kalede kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2019 yılının Aralık ayında ihale çalışmalarının tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından kalenin derinliklerinde bulunan tarihi eserler tek tek ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Özellikle ilçenin önemli bir potansiyeline sahip olan Ünye Kalesi, çalışmaların tamamlamasının ardından turizme kazandırılacak. Kale dehlizlerine kurulan raylı sistemle kuyulara inilmesinin ardından çalışmalara devam eden yüklenici firma, birçok tarihi eseri de gün yüzüne çıkardı.

Kalenin Ünye’de önemli bir değere sahip olacağını ifade eden AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, "Tarihe tanıklık etmiş olan Ünye Kale’mizi bu gün en önemli bölümlerinden bir tanesini inceledik. Bilindiği üzere bir yıl önce buranın ihalesi gerçekleştirildi ve bu ihale sürecinden günümüze kadar arkadaşlarımız çalışmaları titizlikle yürüttüler. Ben özellikle Ünye’mizin tarih kültür ve turizm noktasında önemli bir olaya ev sahipliği yapmasıyla kalemizin önemli bir yere sahip olduğunu düşüyorum" dedi.