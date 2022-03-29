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Unutulmaz intikam filmleri hangileri?

Evde sinema izlemek isteyenlerin en büyük sıkıntılarından biri de film seçiminde kalınan kararsızlık. Farklı türdeki yüzlerce film arasından hangisini izleyeceğim diye düşünürken genellikle hiçbir film izlenmez. Bu konuda bizim bir önerimiz var. Sinema tarihinin unutulmaz intikam konulu filmlerini derledik. İşte size 20 intikam konulu film.

Kültür Sanat 29.03.2022, 13:10
Unutulmaz intikam filmleri hangileri?

UNUTUULMAZ 20 "İNTİKAM" KONULU FİLM

Wrath of Man (2021)

Film, oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesini konu ediyor. H, varlıklı ve güçlü bir adamdır. Ancak tüm bunlara rağmen o, her hafta milyonlarca dolar taşıyan zırhlı bir araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlar.

Django Unchained (2012)

Film, Köle Django'nun Alman asıllı ödül avcısı Schultz ile yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz ile anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir.

The Revenant (2015)

Hugh Glass, bir avcıdır. Ekibi, bir av sonrası bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ölüme terk eder. Fakat avcı Glass hayatta kalır ve iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır...

Oldboy (2003)

Oh Dae-Soo adında bir adam, bir gün kaçırılır ve 15 yıl boyunca eski püskü bir hücrede tutuklu kalır. Hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sonra bir gün serbest bırakılır. Eline; para, cep telefonu ve pahalı kıyafetler verilir...

Gone Girl (2014)

Film, karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. ABD'de sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur...

Memento (2000)

Film, kısa süreli hafıza kaybı olan bir adamın karısını öldürenleri bulma çabasını konu ediyor. Leonard, otel odalarında konaklayan ve sadece nakit para kullanan biridir. Şık giysiler giyip, Jaguar marka araba kullanır ve dışarıdan iş adamı gibi görünmektedir.

Gladiator (2000)

İmparator Marcus Aurelius'un hüküm sürdüğü Roma'da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması, tahtın asıl varisi olan Commodus'u rahatsız etmektedir.

Braveheart (1995)

William Wallace büyük acılar sonrası memleketi İskoçya'ya döner. Bir gün İngiliz askerleri, William'ın çocukluk aşkı olan Murron'a tecavüz etmeye çalışırlar. William, onu kurtarır ancak bu Murron'un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verecektir.

Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Aykırı yönetmen Quentin Tarantino'nun Rezervuar Köpekleri filmiyle başlayan başarılı kariyerinin en önemli yapıtlarından biri olan film, uzakdoğu dövüş filmlerinden beslendiği estetik harikası bir yapım.

Law Abiding Citizen (2009)

Bir soygun sırasında sağ kalan Shelton en sevdiği iki insanı, yani eşini ve çocuğunu kaybetmiştir. Artık bundan sonraki yaşamının sadece tek bir amacı vardır: İntikam! Kör adaletin gözünü bizzat kendi elleriyle açmaya karar vermiştir.

John Wick (2014)

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür...

Taken (2008)

Emekli CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir?

I Spit on Your Grave (2010)

Genç bir kadın sessiz bir yerde roman yazmaya başlar. Yerleştiği küçük evde kadının yalnız hali çevre yaşayan adamların ilgisini çeker. Kadına önce işkence eder ardından tüm gece boyunca tecavüz ederler. Fakat kadın kurtulur...

Peppermint (2018)

Genç anne Riley, kocası ve kızının vahşice öldürülmesiyle sonuçlanan bir saldırıda yaralanmış ve komaya girmiştir. Kendisine geldikten sonra adaletin sağlanması için çabalayan Riley, sistemin ailesinin katillerini koruduğunu fark eder.

Inglourious Basterds (2009)

Filmde, Alman kuşatması altındaki Fransa her zamankinden zor günler geçirmektedir. Savaştan hasar gören sivillerden sadece biri olan Shosanna, ailesinin canice öldürülmesine tanık olmuştur...

Death Wish (2018)

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. İşinden sıyrıldığında ise bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişir.

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Asılsız bir iddia ile suçlanan Blomkvist, adını temize çıkartmak için uğraşır. İsveç'in zenginlerinden Vanger ise uzun zamandır kayıp yeğeni Harriet'ın ortadan kaybolmasındaki gerçeği aydınlatması için gazeteci Blomkvist'i görevlendirir.

Without Remorse (2021)

Tom Clansy'nin ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan Without Remorse, 70'lerde John Kelly isimli deneyimli bir Amerikan komandosunun, Mr. Clark isimli bir CIA ajanına dönüşme hikayesini anlatıyor.

The Dark Knight Rises (2012)

Terörist lider Bane'nin yaptığı gizli planları durdurmaya ne Bruce Wayne'nin ne de Batman'in gücü yeter. Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir...

The Crow (1994)

Müzisyen Eric Draven ve nişanlısı Shelly, düğünlerinin arifesinde bir serseri çetesi tarafından saldırıya uğrar ve katledilirler. 1 yıl sonra Eric'in mezarını ziyaret eden bir karga, genç adamın intikamcı bir ruh olarak ölümden dönüşünün de simgesi olacaktır.

#Sinema #film #intikam
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