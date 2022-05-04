Unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik, kadınların ellerinde canlanıyor

Bursa’da unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü, kadınların yetenekli ellerinde canlanıyor.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nin (NİLSEM) ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği sepet örücülüğü kursuna ilgi gösteren kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği tekrar canlandırıyor. Doğal bambularla gerçekleştirilen bu çalışmalarda sadece sepet değil, mutfak süslerinden hediyelik eşyaya, banyo ürünlerinden birçok ev aksesuarına kadar birçok ürün üretiliyor.

10 yıldır eğitmenlik yapan Vildan Salihçavuş, “Burada unutulmaya yüz tutmuş olan sepet örücülüğünü çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı doğal bambularla yapıyoruz. Bu ürünlerimiz ev aksesuarları şeklinde üretiliyor. Bunlardan suplalar, saksılar, bardak altıkları, ayna dekorasyonu, sepetler gibi ürünler elde ediyoruz. Bu işe gönül veren herkes bunu çok rahatlıkla öğrenebilir. Kurslarımız ücretsizdir. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kasım ayından beri kursa geldiklerini ifade eden Seyhan Aslan, sepet örücülüğünü doğal bambularla çalışarak yaptıklarını belirtti. Küçük sepetleri çok sırada ürettiğini ve daha önce bu tarz bir kursa katılmadığını anlatan kursiyerler herkese kursları tavsiye ettiklerini söyledi. Seyhan, birkaç ürününün sattığı belirterek “Bu sayede kullandıkları malzeme parasını çıkarttım. Saksılık yaptım içine çiçeklerimi koydum. Suplalar yaptım, güzel sofralar hazırladım. Tabak altları yaptım. Çay, kahve tepsisi yaptım” dedi.

2021-2022 döneminde ev mefruşatı, giyim, deri çanta yapımı, el nakışı, el örgü wayu çanta, takı yapımı, çini boyama, dekoratif dokuma, geri dönüşüm çanta, iğne oyası, hasır sepet örücülüğü, dekoratif el sanatları, amigurimi oyuncak yapımı, kırkyama, koza çiçek, rölyef, keçe aksesuar yapımı, dekoratif ev aksesuarları, dekoratif ahşap süsleme, gümüş kazaziye, filografi, şiş örücülüğü kursları düzenlendi.

NİLSEM’in Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl merkezlerinde düzenlenen kurslara katılanlar yaptıkları ürünleri satarak gelir de elde edebiliyor.

Eylül ayında başvuruları olacak NİLSEM el sanatları kurslarına katılmak isteyenler, https://www.nilufersanatatolye.com/ adresinden ücretsiz başvuru yapabiliyor.