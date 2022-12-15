Unutulmaya yüz tutan ’baskı sanatı’ Ankara Kalesi’nde yeniden hayat buluyor

Geleneksel baskı sanatı "linol baskı"nın en güzel örnekleri, Ankara Kalesi’ndeki Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde ortaya çıkıyor.

Sanatın her türlüsünün icra edildiği Altındağ’da geleneksel sanat dalları da büyük ilgi görüyor. Baskı sanatı olan “linol baskı”nın en güzel örneklerinin ortaya çıktığı Altındağ Kültür ve Sanat Evi’nde unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına hayat veriliyor. Linolyum malzemesinden yapılan bir baskı çeşidi olan “linol baskı”, atık kağıtların sanat eseri olarak geri dönüşümüne de imkan tanıyor.

Ankara’nın sembolleri eserlere yansıyor

Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde Fatma Duygu Sinan Şenocak tarafından verilen “linol baskı” derslerine devam eden kursiyerler, birbirinden değerli sanat eserleri üretip, anlamlı projeler yürütüyor. Altındağ ve Ankara’nın sembolleri olan camilere, tarihi binalara, heykellere ve kente değer veren bazı unsurlara eserlerinde yer veren sanatçılar, geleceğe değer katmak için çalışıyor.

Geri dönüşüme büyük katkı

Kültür ve Sanat Evi’nde çalışmalarına devam eden sanatçılar, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde geri dönüşüme de büyük katkılar sağlıyor. Atık kağıtların geri dönüştürülmesiyle el yapımı kağıt yapılan atölyede bir yıl içinde yaklaşık 15 bin adet kullanılmış atık A4 kağıt geri dönüştürülerek, tekrar kullanılabilir kağıt haline getirildi. Ortaya çıkan kağıtların Linol Baskı Atölyesi’nde sanatsal baskı kağıdı olarak kullanılmasıyla hem geri dönüşüme hem de doğaya önemli bir katkı sağlandı. Haziran ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ziyaret ederek el yapımı kağıt yaptığı atölye, bugüne kadar binlerce ambalaj ve kağıt atığını verimli bir şekilde tekrar doğaya kazandırdı.

"Sanatın her türlüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Altındağ’da sanatın her türlüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’da büyük ilgi gören kültür ve sanat merkezlerimizde hem geleneksel hem de modern pek çok sanatın başarıyla icra edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Linol baskı tekniği de oldukça ilgi çekici, geleneksel ve çok keyifli bir sanat dalı. Linolyum kullanılarak yapılan baskılarla hem ortaya çok güzel sanat eserleri çıkarılıyor hem de binlerce atık kağıt yeniden kullanılabilir hale geliyor. Yani hem sanat hem de çok güzel bir geri dönüşüm çalışması” dedi.