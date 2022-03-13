Unutulmaya yüz tutan Adana lezzetleri İtalyan şeflere açılacak

Adana’nın 2 asırlık geçmişi olduğu tahmin edilen yemek kültürü “unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün ortaya çıkarılması” projesi kapsamında kırsalda yaşayan kadın kursiyerlerin ellerinde sunuma hazırlanarak kayıt altına alınıyor.

Proje kapsamında Kozan’a gelen Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Usta Öğretici Muhammed Talha Kılıç, kadın kursiyerler ile 5 gün sürecek olan Belediye Sosyal Yaşam Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi mutfağında bir araya gelerek unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkardılar.

Kadınlar bölge lezzeti olan yemekleri sunumlara hazırlarken heyet hazırlanan yemekleri dijital kayıt altına aldı.

Çukurova Üniversitesi, Adana Toroslar Federasyonu, Wignam Clubs Italy’nin yürütücü olduğu projede Kursiyerler yöresel lezzetleri hazırlamalarının ardından İtalyan şefleri Adana’da ağırlayacak. Yemeklerin eğitimlerini İtalyan şeflere Adana’da verecekler.

Unutulmaya yüz tutan lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması projesi hakkında konuşan Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol,“ Saimbeyli “Mavi Kelebek” ve “Torosları Aşan Engellerle” ilgili çok güzel etkinlikler geçekleştirdik. Unutulmaya yüz tutan yemekler için Çukurova Üniversitesi ile proje hazırladık. İtalyan ortaklarımız ile Avrupa’da bu işi geliştiriyoruz. Şuanda arazi çalışmalarını bitirdik yemeklerimiz ile birlikte Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Halk eğitim Müdürlüğümüzün bize sunduğu imkânlar ile kursiyerlerimiz burada 5 gün hem kurs hem de lezzetleri gün yüzüne çıkaracak. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Halk eğitim müdürümüz Bünyamin Akbulut’a destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa birliği hibe fonları tarafından desteklenen “Adana’nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün ortaya çıkarılması” projesinde koordinatör Doç. Dr. Sait Muharrem Say, "Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi mutfağında usta öğretici aşçılarımız tarafından seçilmiş yemekleri kırsalda yaşaya kadınlarımıza öğretmek için bir kurs programı düzenliyoruz. Unutulan yemeklerin gelecek nesillere aktarılması için tüm faaliyeti yürüteceğiz. Adana’nın kadim tarihi ile çok ilişkili. Kuzey Adana’da çok farklı kültürün yemeklere yansıması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Artık yavaş yavaş yeni neslin yapmayı tercih etmediği yemekler olduğu için bunun arşivlenmesi kayda alınması geleceğe aktarılması için uğraşıyoruz. İtalyan bir sivil örgütü proje ortaklığı yaptık. Müthiş birikimleri var. Tüm yemeklerden haberdar olacaklar ve Adana’ya gelip bu yemekleri öğrenecekler. Ekim ayında biz İtalya’da olacağız ve festivalde Adana’nın yöresel lezzetleri ile yerimizi alacağız” diye konuştu.

Kursiyerler bölgeye özgü kapama pilavı, ıspanaklı köfte akıtma tatlı, paça çorbası gibi bir çok lezzetlerin sunumlara hazırlayarak kayıt altına alacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

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