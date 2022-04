Ünlülerin özlü sözlerini derleyip kitaba dönüştürdü

Sivaslı iş adamı Mehmet Gürbüzer, tanınmış şahsiyetlerin binlerce özlü sözü arasından seçtiği bin 200 manalı sözü kitaba dönüştürdü.

Sivas’ta renkli kişiliği, çevre ve sanata olan ilgisi ile dikkat çeken iş adamı Mehmet Gürbüzer, ilginç bir kitap çalışmasına imza attı. Gürbüzer gençlik yıllarından itibaren bir köşede not aldığı, tanınmış simaların binlerce özlü sözleri arasından seçtiği bin 200 manalı sözleri “Ağır taşlar” isimli kitabı ile okuyucu ile buluşturdu. Kitapta Goethe’den Bill Gates’e, İbni Haldun’dan Şems-i Tebrizi gibi onlarca kişiye ait yüzlerce özlü söz yer alıyor.

“On binlerce kelimenin arasından seçmeler yaptım”

Gürbüzer, her bir sözü özenle seçtiğini belirterek, “Yıllarca akademisyenlik yaptım ve gençlerle yaşanmışlıklarım, birikimlerim var. Bu birikimleri ufak ufak notlar almıştım. Notların yanı sıra bir buçuk yıl önce böyle bir kitap yazma fikri oluştu ve on binlerce kelimenin üzerinden seçmeler yaptım ve çalışmalar sonucu bin 200 civarında söz çıktı. Bu sözlerin sahipleri siyasetçiler, felsefeciler, iş adamları, edebiyatçılar, yazarlar gibi aklınıza gelebilecek her türlü konuda insanların sözlerini topaldım ve bunları kendim özenle seçtim. Çünkü kitabıma koymaya uygun sözler olması gerekiyordu. Birde araya kendime ait sözler serpiştirdim ve bunları anlamlı başlıklar altında topladım. Hayata dair, olgunluğa dair, ölüme dair, iş hayatına dair gibi birçok konu başlığı altında topladım. Bu sözleri başlıklar altında toplayarak insanların okumak istedikleri konuyu daha kolaya bulmaları gibi bir şey hedefledim ve 1 buçuk senenin sonunda bu kitabı bitirdim” dedi.

“Bir çırpıda okuma yanı başında tut”

Gürbüzer, kitapta yer alan sözlerin okuyucuların düşüncelerini güzelleştireceğine dikkat çekerek, “Bu kitap bir çırpıda okunacak bir kitap değil. Belki kitap ele alındığı zaman ilk başta bir çırpıda okunabilir ama daha sonra bu kitabı yanınızda, masanızın üzerinde herhangi bir yerde kitap yanınızda olursa bir konuşma esnasında düşüncenizi ifade ederken taşı gediğine oturtmak dediğimiz tabir oluşabilir. Bu sözler sizin konuşmanızı, düşüncenizi güzelleştirecek, daha ufuklu bakmanızı sağlayacak konular olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacım insanlara faydalı olmak”

Gürbüzler, kendinden sonra gelen insanların kitabını okumasını isteyerek, “Eğer öldükten sonra hatırlanmak istiyorsanız ya yazılacak bir şeyler yapın ya da okunacak bir şeyler yazın” der bende okunacak bir şeyler yazdım ve umarım ki benden sonraki inanlarda bu kitabı okurlar. Belki ilerde daha detaylı bir şeyler yazarım ama en azından boş durmamak lazım, çalışmak lazım” şeklinde konuştu.