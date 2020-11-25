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Ünlü sanatçı Kenan Işık'tan haber var

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi.

Kültür Sanat 25.11.2020, 09:37
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Ünlü sanatçı Kenan Işık'tan haber var
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Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.Türkiye'yi üzen olayın ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

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