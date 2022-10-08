Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçı Emel Sayın Ankara’da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçı Emel Sayın Ankara’da sahne aldı. CSO Ada Ankara Ana Salon’da gerçekleşen konserde Emel Sayın sevilen parçalarını seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde Ankaralı sanatseverler müzik dolu bir gece yaşadı.