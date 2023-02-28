Ünlü oyuncular deprem bölgesinde

TRT dizileri Gönül Dağı ve Al Sancak’ın oyuncuları, Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Gönül Dağı dizisinden yapımcı Ferhat Eşsiz, oyunculardan Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi ve Al Sancak dizisinden yapımcı Mehmet Bozdağ, oyunculardan Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ve sunucu Pelin Çift’in yer aldığı ziyarette depremzedelere moral verilmeye çalışıldı.

Oyuncular çocuklarla yakından ilgilendi

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve dizi oyuncuları Kahramanmaraş ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilendi. Bölgedeki 12 Şubat Stadı Çadır Kent, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kent ve Vali Saim Çotur Stadyumu Çadır Kent’e yapılan ziyaretlerde çocuklarla oyunlar oynandı, onlara hediyeler verildi. Aileler ise ekranda gördükleri oyuncuları karşılarında görünce moral buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye erleri ve aileleriyle de bir araya gelen ekibin bölgedeki ziyaretleri Millî Savunma Bakanlığı Sahra Hastanesi ile devam etti.

“Deprem bölgesindeki faaliyetlerimiz devam edecek”

Açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ziyaretlerinin temel amacının, insanların bir nebze de olsa deprem tedirginliğinden sıyrılmalarına katkı sağlamak ve onları ekranlarda gördükleri, sevdikleri oyuncularla bir araya getirmek olduğunu belirterek, oyuncuların da çocuklarla ve aileleriyle buluşma esnasında çok farklı duygular yaşadığını belirtti. Depremzedelerle bir araya gelmenin oyuncular için de önemli bir an olduğunu düşündüğünü söyleyen Sobacı, "Bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikâyelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikâyesini getiren oyuncularla, depremzede vatandaşlarımızı, milletimizin kendisini buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.