Ünlü Oyuncu Engin Altan Düzyatan kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

26 Temmuz 1979 İzmir doğumlu ünlü oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan lisedeyken tiyatroyla tanıştı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış ve ardından Diyarbakır’da bir oyun yönetmiştir.

Engin Altan Düzyatan Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York’ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan sanatçının sunuculuk deneyimi de vardır. Los Angeles Movie Awards'da “Bir Avuç Deniz” filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiştir.

Diriliş: Ertuğrul dizisinde uzun soluklu ana karakteri oynayan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri ve Adaylıkları:



Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç



2012 Los Angeles Movie Awards, En İyi Erkek Oyuncu ,Bir Avuç Deniz , Kazandı.



2015 6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri, En Quality Erkek Oyuncu, Diriliş Ertuğrul, Kazandı.



2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu. Adaylık.



16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) ,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.



2.Türkiye Gençlik Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.



7.KTÜ Medya Ödülleri , En Beğenilen Erkek Oyuncu, Kazandı.



11.Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.



Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.



4.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kazandı.



3.Mersin Altın Palmiye ödülleri,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu,Kazandı.



12.Kar Film Festivali Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Kazandı.



43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Adaylık.



2017 5.Bilkent Tv Ödülleri, En İyi Erkek Drama Oyuncusu, Adaylık.



1.Müzikonair Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.