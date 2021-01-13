Ünlü müzisyen İsmail Soyberk yaşamını yitirdi

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olan İsmail Soyberk yaşamını yitirdi. Sanatçının kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan İsmail Soyberk, 2000'li yıllarda önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştı.

İSMAİL SOYBERK KİMDİR?

İsmail Soyberk (d. 1954, İstanbul), Türk müzisyen, bas gitarist. 1977 yılında müzik çalışmalarına başladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı. 1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı. 2006 yılında, gitarda Barış Bölükbaşı, syntesizerda Mert Topel ve davulda Bülent Ay'dan oluşan kendi müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı.

1973-1974 yıllarında İhsan Seyfi Özulu (Keman-Gitar), İlhan Sami Özulu (Viola-Gitar), Rahmi Akgün (Davul) ve Hüseyin Haklı (Akustik Gitar-Flüt) yer aldığı EVRİM 5 grubunda Bass Gitarist olarak yer aldı. Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olan İlhan Sami Özulu ile birlikte kurdugu Grup Evrim'de 1978-1990 yılları arasında bas gitar çaldı ve şarkı söyledi. 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan Soyberk, 2000'li yıllarda müzik camiasının krize girmesi ile önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştır.