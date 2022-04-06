Ünlü Macar Türkolog doğumunun 190’ıncı yılında Ankara’da anıldı

Ünlü Macar Türkolog Prof. Armin Vambery, doğumunun 190’ıncı yıl dönümünde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlediği programla anıldı. Programda Macar Türkologlar Küçük Biyografik Ansiklopedisi de tanıtıldı.

Türk Dünyası’nın üstün şahsiyetlerini anma ve kamuoyuna tanıtma faaliyetlerinde bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde doğumunun 190’ıncı yıl dönümünde ünlü Macar Türkolog Prof. Armin Vambery’i anma toplantısı ve ‘Macar Türkologlar Küçük Biyografik Ansiklopedisi’ tanıtım toplantısı düzenledi. TÜRKSOY Genel Sekreterliği binasında gerçekleştirilen programa Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı da katıldı. Programdan önce ‘Ural’dan Karpat Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt Tutması’ konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştiren protokol, davetlilerle beraber sergiyi gezerek bilgi aldı.

“Macaristan ile TÜRKSOY arasındaki iş birliği son zamanlarda güçlenmiş ve kurumsal bir nitelik kazanmıştır”

Programın açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, çok güçlü tarihi ve kültürel bağların olduğu kardeş Macar halkının yetiştirdiği Türkolog, doğa bilimci ve gezgin Vambery’i anmak ve alanında ilk olan ‘Macar Türkologlar Küçük Biyografi Ansiklopedisi’ kitabını tanıtmak için bir araya geldiklerini belirterek, “TÜRKSOY, gerek üye ülkelerde, gerekse tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu devletlerin önemli kültür ve sanat merkezlerinde pek çok etkinlikler düzenliyor. Memnuniyetle söyleyebilirim ki Türk Dünyası ile güçlü tarihi bağları olan Macaristan ile TÜRKSOY arasındaki iş birliği son zamanlarda güçlenmiş ve kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Düzenlediğimiz ortak faaliyetlerle halklarımızın kültürel yakınlaşmasına bu sayede önemli katkılar sağladığımız kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“İş birlikleri güzel bir şekilde yürüyor”

Macaristan ve Türk Dünyası arasındaki ilişkilere değinen Büyükelçi Matis ise, “Son senelerde Türk devletleri ve Macaristan arasındaki ilişkiler gerçekten derinleşti ve inanılmaz bir aktiflik oldu. Bunu hem Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY iş birliğiyle yaptık. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye oldu. TÜRKSOY ile İnsan Kaynakları Bakanlığımızla bir mutabakat zaptı imzalandı ve iş birlikleri onun üzerinden güzel bir şekilde yürüyor” dedi.

Programın devamında ‘Macar Türkologlar Küçük Biyografi Ansiklopedisi’ tanıtılarak, Armn Vambery’nin hayatını anlatan kısa film gösterisi sunuldu.