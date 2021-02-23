Ünlü isimler Kar Havuzu’nda buz gibi suya atlayacak

Red Bull Kar Havuzu 2021’e katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla katılacak. Tamamı sosyal medya ve televizyon dünyasından bilinen isimlerin olacağı yarışmada; Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ ‘UNLOST’ Özsoy yer alacak.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 6’ncı kez düzenleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek yarışma seyirci katılımı olmadan gerçekleşecek. Bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak. Verilen bilgiye göre, birbirinden eğlenceli anlara sahne olacak yarışmada katılımcılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak. Ardından rampadan buz gibi suya atlayacak. Performansın yanı sıra üreticiliğin de sonuçlar üzerinde bir o kadar etkili olduğu yarışmada, sosyal medya ve televizyon dünyasından aşina olunan isimler yarışacak. Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ ‘UNLOST’ Özsoy katılımcılar arasında. -10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Bu zamana kadar; PAC-MAN’den Super Mario’ya, Battal Gazi’den Taş Devri’ne, Dr. Who’dan Harley Quinn’e kadar çeşitli film ve karakterlerin kostümleriyle buz gibi havada yarışan katılımcılar birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarmıştı. Red Bull Kar Havuzu’na dair detaylı bilginin Kar Havuzu/Redbull.com adresinde yer aldığı bildirildi.