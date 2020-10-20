Ünlü isimler Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, müzeyi her gördüğünde heyecanlandığını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi dolayısıyla Bursa’ya gelen iş insanı ve sanatçılardan oluşan Rotahane ekibini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy öncülüğünde müzeyi ziyaret eden ekibe bilgiler veren Başkan Dündar, “Yeşil bina konseptiyle tasarlanan müzemiz, iç içe geçmiş iki binadan oluşuyor. 42 metre açıklığındaki kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 tane direk Bursa’da medfun 6 padişahımızı temsil ediyor. Dünyadaki diğer panoramik müzelerde bir savaş sahnesini anlatılırken, Panorama 1326’da Osmanlı’nın bütün dünyada barış ve huzuru hâkim kılması vurgulanıyor” dedi.

Rotahane ekibi, daha sonra Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu inceledi. Müzede yer alan çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonları hakkında da bilgiler alan ekip, dev kubbe karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resme hayranlıkla bakan misafirler, kurucu şehir Bursa’da adeta tarihi bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Pervin Ersoy da, böylesine önemli bir kültür mirasını hayata geçirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Ersoy, “Müzeye üçüncü gelişim olmasına rağmen, kubbe bölümüne her çıktığımda inanılmaz derecede etkileniyorum. Fetih Müzesi, Bursa’ya ve Türkiye’ye gerçekten çok yakışıyor. Bursalılar çok şanslı. Bizler, Rotahane ekibi olarak şehri çok sevdik. Kendi yaşadığımız ülkemizi, vatanımızı bol bol gezelim” diye konuştu.

Ziyaret sonunda ise Pervin Ersoy ile Rotahane ekibi, sırayla hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı.