Ünlü Fransız iş adamının koleksiyonu 30 yıl sonra ilk kez açık artırmada

Dünyaca ünlü Belçikalı ressam René Magritte’in 1936 yılında resmettiği La vengeance adlı tablo ilk kez açık artırmaya çıkıyor.

Fransız iş adamı Francis Gross’un koleksiyonu arasında bulunan eser, 30 Haziran’da Christie’s Paris tarafından satışa sunulacak.

Reklamcılık dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Gross, hayatının son dönemini sanat eserlerine olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürmeye adadı.

Gross bu süreçte aralarında resim ve heykellerin de bulunduğu, 20. yüzyılın ikonik sanatçılarının 28’den fazla eserini bir araya getirdi.

198 MİLYON TL DEĞER BİÇİLİYOR



Gross’un koleksiyonunda Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Aristide Maillol, Henri Matisse, Henri Moore, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir ve Nicolas de Staël gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

Açık artırmayı düzenleyecek Christie’s Paris adına açıklama yapan Pierre Martin-Vivier, “Gross, büyük bir vizyoner ve iş adamıydı. Reklam dünyasına katkıları ve etkileri çok büyük oldu” dedi.

Gross’un hayatını kaybettiği 1992’den bu yana ilk kez görücüye çıkacak koleksiyonun toplamda 14-20 milyon euro (138 milyon TL – 198 milyon TL) arası bir bedele ulaşması bekleniyor.