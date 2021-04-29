banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Ünlü Fransız iş adamının koleksiyonu 30 yıl sonra ilk kez açık artırmada

1992 yılında hayatını kaybeden Fransız iş adamı Francis Gross'un sanat koleksiyonu ölümünden sonra ilk kez görücüye çıkıyor. Gross'un koleksiyonunda yer alan eserlerden René Magritte'in 'La vengeance' tablosu, 30 Haziran'da ilk kez açık artırmada olacak.

Kültür Sanat 29.04.2021, 14:32
1
Ünlü Fransız iş adamının koleksiyonu 30 yıl sonra ilk kez açık artırmada

Dünyaca ünlü Belçikalı ressam René Magritte’in 1936 yılında resmettiği La vengeance adlı tablo ilk kez açık artırmaya çıkıyor.

Fransız iş adamı Francis Gross’un koleksiyonu arasında bulunan eser, 30 Haziran’da Christie’s Paris tarafından satışa sunulacak.

Reklamcılık dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Gross, hayatının son dönemini sanat eserlerine olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürmeye adadı.

Gross bu süreçte aralarında resim ve heykellerin de bulunduğu, 20. yüzyılın ikonik sanatçılarının 28’den fazla eserini bir araya getirdi.

198 MİLYON TL DEĞER BİÇİLİYOR

Gross’un koleksiyonunda Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Aristide Maillol, Henri Matisse, Henri Moore, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir ve Nicolas de Staël gibi isimlerin eserleri yer alıyor.

Açık artırmayı düzenleyecek Christie’s Paris adına açıklama yapan Pierre Martin-Vivier, “Gross, büyük bir vizyoner ve iş adamıydı. Reklam dünyasına katkıları ve etkileri çok büyük oldu” dedi.

Gross’un hayatını kaybettiği 1992’den bu yana ilk kez görücüye çıkacak koleksiyonun toplamda 14-20 milyon euro (138 milyon TL –  198 milyon TL) arası bir bedele ulaşması bekleniyor.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?