Ünlü boksör Muhammed Ali’nin rölyef heykeli ilgi görüyor

Sivas’ta heykeltıraş Kerim Emre Kököz tarafından yapılan ünlü boksör Muhammed Ali’nin rölyef heykeli görünümüyle dikkat çekiyor.

Heykeltıraş Kerim Emre Kököz, hayranı olduğu dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’nin rölyef heykelini yaptı. 1 metre 70 santimetre boyundaki heykel ilgi odağı oldu. Vatandaşlar Kököz’ün iş yerinin önünde sergilediği heykelle fotoğraf çektiriyor.

Doğan İyidoğan, heykeli beğendiklerini belirterek, “Arkadaş Muhammet Ali’nin çok güzel bir heykelini yapmış. Benzettik çok güzel olmuş. Bu türlü Müslüman bir insanın hatırasını yaşatmak çok güzel bir şey, özçekim yaptım çünkü hoşuma gitti. Ben daha önce boksla ilgilendiğim için sempatim var biraz da Muhammet Ali’ye“ dedi.

İş yerinin önünde sergilediği Muhammed Ali heykelini vatandaşların beğendiğini dile getiren heykeltıraş Kököz, “Bu çalışmaya başlamadan önce evrensel bir çalışma yapmak istedim. Bu konuda araştırmalar yaptım ve Muhammet Ali’yi çalışmak istedim çünkü kendisi dünyaya damga vuran bir boksör. Bu çalışmayı 2 hafta gibi bir süre içerisinde tamamladım. Öncelikle kil aşamasını yapıyoruz çalışmanın, sonra alçı kalıbına alıyoruz, ondan sonra polyester dökümü yaparak en son boyama işlemine başlıyoruz. Boyamasından sonra kapıya çıkardım çalışmayı insanlar resim çekindi, yanına gelip bilgi almak isteyen oldu gerçekten çok benzetmişler çok mutlu oldular böyle bir çalışmayı gördükleri için. Biz bu işleri yaptıktan sonra internet üzerinden paylaşıyoruz gelen teklifleri de ona göre değerlendiriyoruz, bunun değeri 2 bin Türk Lirası. Normalde Muhammet Ali’nin boyu 1.90 santimetre ben çalışmayı yaparken bunu biraz daha küçülttüm daha kullanışlı olsun diye şuanda boyu 1.70 santimetre” dedi.