banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kripto para yasası geliyor!
Kripto para yasası geliyor!

Üniversitelilerden Satı Kadın Müzesi’ne ziyaret

Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi’nce müzeye dönüştürülen evi, Gazi Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Üniversite öğrencileri hakkında bilgi aldıkları Satı Kadın’a hayran kalırken, 1934’te Kahramankazan’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılarken giydiği bindallısı ve kullandığı eşyalarını büyük bir dikkatle inceledi.

Kültür Sanat 25.12.2021, 08:22
Üniversitelilerden Satı Kadın Müzesi’ne ziyaret

Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi’nce müzeye dönüştürülen evi, Gazi Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Üniversite öğrencileri hakkında bilgi aldıkları Satı Kadın’a hayran kalırken, 1934’te Kahramankazan’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılarken giydiği bindallısı ve kullandığı eşyalarını büyük bir dikkatle inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi’nce müzeye dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğruyor. Satı Kadın Müze Evi’nin son konukları ise Gazi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan heyet oldu. Orijinaline sadık kalınarak müze haline getirilen Satı kadın Müze Evi’nde, Satı Çırpan’ın kullandığı eşyalar, kıyafetler ve döneme ilişkin fotoğraf ve belgeler yer alıyor. Üniversite öğrencileri Satı Kadın’ın eşya ve kıyafetle büyük bir dikkatle incelerken, müze görevlilerince Satı Kadın hakkında bilgilendirildi. Satı Kadın’ın yaşamına hayran kalan öğrenciler, en çok ilgiyi ise Satı Kadın’ın 1934’te Kahramankazan’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılarken giydiği bindallısı çekti. Öğrenciler daha sonra ise müze evin bahçesinde yer alan Satı Kadın’ın anıt mezarını ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca, ilçenin tarihi ve kültürel diğer mekânları ile doğal güzelliklerini de yerinde görme fırsatı buldu.

Tüm Türkiye’yi bekliyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Satı Kadın’ın, Kahramankazanlı kadınlar başta olmak üzere Türk kadınına örnek olan tarihi bir şahsiyet olduğunu belirterek, “1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın’ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan’ın ve Türkiye’nin gururu olan Satı Kadın’ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ankaralı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’den vatandaşlarımızı müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Satı Kadın kimdir?

İlk kadın milletvekillerinden, "Satı Kadın" olarak bilinen Satı Çırpan, 1890’da Kahramankazan’da doğdu. Türk kadınına 5 Aralık 1934’te seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan seçimlerde TBMM’ye girdi ve Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden oldu. Ankara milletvekili olarak 1935-1939 yıllarında görev yapan Çırpan, seçilen 18 kadın arasında yer aldı. Satı Kadın 19 Mart 1956’da hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8