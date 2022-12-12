Üniversite öğrencileri Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde konser verdi

Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirdi.

Edirne’de Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. Bayezid tarafından 1447-1512’de yaptırılan külliyenin Sağlık Müzesinde, Trakya Üniversitesi öğrencileri Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu, vatandaşlara tarihi mekânda sevilen şarkılarını seslendirdi. Koroda yer alan öğrencilerin çoğunluğu müzik bölümünden ve farklı bölümlerden katılım sağladı. Dersleri dışında Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Koro Şefi Zübeyde Omurtay öncülüğünde müzik korosuna hazırlanan öğrenciler vatandaşlara güzel bir gün yaşattı. Ayrıca bazı vatandaşlar da müzik eşliğinde tarihi mekânda gezme fırsatı buldu.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin tarihi öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Zübeyde Omurtay, muhteşem bir alanda konser verdiklerini belirterek, “Müziğin sağlık dolu olmasını diliyorum. Çok güzel bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Çocukların emeklerine sağlık. Öğrenciler ders dışında bu çalışmaları yaptılar. Burası tamamen müzik ile tedavi edilen bir ortam olduğu için burayı tercih ettik. O kadar güzel bir akustiği ve ortamı var ki insanı dinlendiriyor” dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği öğrencisi Doğan Can Kayar da, “Çok iyi bir konser olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir ambiyansta ve entonasyonda konser verdik” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Burçin Özgür de II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde arkadaşlarıyla beraber iyi bir koro çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “İlgi gösteren herkese teşekkür ederiz. Çoğunluğu müzik bölümünden ve farklı bölümlerden olan arkadaşlarımız da vardı. Vatandaşların katılımını da çok beğendik. Herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.