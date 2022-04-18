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Üniversite öğrencileri ilk defa Akdamar Adası’nı gezdi

Üniversite öğrencileri, ilk defa gördükleri Akdamar Adası’na hayran kaldılar.

Kültür Sanat 18.04.2022, 16:43
Üniversite öğrencileri ilk defa Akdamar Adası’nı gezdi

Üniversite öğrencileri, ilk defa gördükleri Akdamar Adası’na hayran kaldılar.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akdamar Adası’na gezi düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde 140 öğrenci, Akdamar Adası ve Kilisesi’ni görme şansını elde ettiler. İlk defa gördükleri Akdamar Adası’nın güzelliğine hayran kalan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Programla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, 1977 yılından bu yana kutlanan ‘Turizm Haftası’nın 1983 tarihinden itibaren 15 ila 22 Nisan tarihleri arasında kutlandığını ifade etti. Amaçlarının turizme olan ilgi ve beklentinin insanlar tarafından hissedilmesini sağlamak olduğunun altını çizen Uslu, “Biz de bu yıl birçok etkinlikler yapıp, paneller düzenliyoruz. Bugün de hiç Akdamar Adası’nı ve Anıt Müzesi’ni görmeyen üniversite öğrencilerimizi, tarihi güzelliğe sahip Akdamar Adası ve Anıt Müzesi’ni gezdirdik. Turizm fakültesindeki öğrencilerin yapacakları mesleki eğitimleri turizm üzerine olacağı için, kentin tarihi dokusuna sahip olan bu tür turistik mekânları da iyi bilmeleri, iyi tanımaları için önemlidir” dedi.

Van’da turizmi 12 ay boyunca yaşatmak için farklı projeler oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Uslu, “Van özelinde, mevsimleri aşabilecek artık aylara sari bir turizm anlayışını oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak farklı projelerimiz olacak. Her mevsimde, her ayda Van’ın gezilmesi, görülmesi gereken noktalarını belirleyerek, bu ayda Van’a niçin gelmemiz gerekir sorusuna cevap olabilecek bir mastır planı, bir eylem planı oluşturulması için altlığını oluşturduk. Göreve başladığımızdan beri bütün sektörlerle bir araya geldik. Van’ın sahip olduğu zengin potansiyeli, aylara sari bir şekilde gelen ziyaretçinin hizmetine sunmak için farklı bir çalışma içerisinde olduğumuzu şimdiden söylemek isterim. Bu yıl turizm haftasının dolu dolu geçmesi için bütün bileşenlerle, paydaşlarla beraber programlar yapıyoruz. Bu aktiviteler yakın zamanda herkesle paylaşılacaktır. Artık Van’ın görünmesi gereken yüzünün ön plana çıktığı ve insanların Van’a bir sefer değil binlerce sefer gelmek için birer bahane, önlerine bırakabilecekleri bir sebeplerinin olacağını da şimdiden söylemek isterim” diye konuştu.

İlk defa gördükleri Akdamar Adası ve Anıt Müzesi’ne hayran kaldıklarını aktaran öğrenciler ise böyle bir etkinliği düzenleyen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Etkinliğe, Turizm Şube Müdürü Abdurrahman Erfidan, Müze Araştırmacısı Atila Gök ve Turizm Araştırmacısı M. Nuri Doğan da katıldı.

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