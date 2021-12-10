UNICEF’in kuruluşunun 75. yılı Ankara’da açılan sergiyle kutlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, dünyanın her yerinde sosyoekonomik eşitsizliklerin arttığını söyleyerek, bunun en fazla çocukları etkilediğini söyledi.

UNICEF’in 75. kuruluş yıl dönümü “İklim Değişikliği ve Çocuklar” temasıyla CerModern’de açılan sergiyle kutlandı. Sergiye, yerli ve yabancı ziyaretçiler ve çocukların yanı sıra sanatçı Hadise de katıldı.

Sergide konuşan Dominicis, UNICEF’in 75 yıl önce 2. Dünya Savaşı’nın ardından kriz zamanlarında faaliyetlere başladığını, bu süreçte gençler, çocuklar, ortaklar ve bağışçılarla beraber çok yol kat ettiklerini, eğitim, sağlık ve çocuk hakları gibi alanlarda birlikte çalıştıklarını ifade etti. Dominicis, sorunların üstesinden hep beraber gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz dönemde kaydettiğimiz bütün gelişmeleri olumsuz yönde etkileyen bu kriz neredeyse inanılmayacak bir rakam olan 100 milyonun üzerinde çocuğun yoksulluk eşiğine gelmesine sebebiyet verdi. Dünya üzerindeki çocuk nüfusunun yarısına denk gelen tahminen 1 milyar çocuk da iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor" diye konuştu.

Dominicis, UNICEF’in 1951’den beri Türkiye’de hükümetle çok yakın bir şekilde çalıştığını, geçen 70 yılda sivil toplum ortakları ve özel sektör ile iş birliği içinde bu gündemi gerçekleştirmeye devam ettiğini kaydetti.

UNICEF’in tüm dünyada ruh sağlığına ve ayrımcılığa karşı yatırım yapmaya devam edeceğini belirten Dominicis, çocuklar ve gençler için bu yatırıma öncelik verileceğini sözlerine ekledi.