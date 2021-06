UNESCO Müzik Şehri Kırşehir, ABD’nin ev sahipliği yaptığı online festivalde

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir, ABD’nin UNESCO Müzik Şehri Kansas Şehrinin Ev Sahipliği yaptığı ’Davulun Yolculuğu’ (The Voyage of the Drum) adlı Uluslararası Müzik Festivaline katılıyor. Kırşehir, davul ve zurna ile çalınan yerel ezgilerden örnekler içeren bir video ile festivale katılım sağlayacak.

21 Haziran günü aşağıdaki linke yüklenecek festivalde Kırşehirli ustaların yerel ezgilerden oluşan bir gösteri videosu yayınlanacak. UNESCO Müzik Şehirleri, dünya çapında yerli ve Afrika davul geleneklerini ve bunların UCCN şehirlerinin müzik, kültür bağlantılarını içeren ikinci yıllık, çevrimiçi müzik kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Festivale, Adelaide, Avustralya (2015), Ambon, Endonezya (2019), Bogota, Kolombiya (2012), Chennai, Hindistan (2017), Daegu, Güney Kore (2017), Frutillar, Şili (2017), Glasgow, İskoçya (2008), Hamamatsu Şehri, Japonya (2014), Idanha-a-Nova, Portekiz (2015), Kansas City, Missouri, ABD (2017), Kazan, Rusya (2019), Kingston, Jamaika (2015), Kırşehir, Türkiye (2019), Leiria, Portekiz (2019) gibi belli ülkelerin müzik şehirleri katılım sağlıyor.