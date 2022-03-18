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UNESCO listesindeki Diyarbakır Surlarının 5’inci etap restorasyon çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 11 burcun restore edileceği 5’inci etap restorasyonu başladı.

Kültür Sanat 18.03.2022, 12:54
UNESCO listesindeki Diyarbakır Surlarının 5’inci etap restorasyon çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 11 burcun restore edileceği 5’inci etap restorasyonu başladı.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları genişleyerek devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Diyarbakır ziyaretinde yapılmasının talimatını verdiği surların Dicle Vadisine bakan ve Doğu Surlarını kapsayan 63 ile 73 nolu burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restore çalışmaları başladı. İlk etapta burç ve sur duvarlarının etrafına iskeleler kurularak işlevini yitiren veya çimento bazlı olan derzler sökülüyor.

37 burç restore ediliyor

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 2020’de “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, 1’inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dahil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonunun büyük bir bölümü tamamlandı.

İç kale Müze Kompleksini çevreleyen 11 İç kale burcu ile 75-76 nolu dış burçtan oluşan ve 2’inci etapta yer alan toplam 13 burç restorasyonu, Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Hattat Hamid Aytaç Müzesi olarak işlevlendirilecek olan Dağkapı burcu ile Tek Beden ve 7-8 nolu burçların yer aldığı 3. etap çalışmalarının yüzde 16’sı tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4’üncü etap restorasyon çalışmaları kapsamında 75 ve 76 nolu burçları için de ihale gerçekleştirdi.

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