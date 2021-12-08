UNESCO için yol haritası belirleniyor

Bursa’da ‘zanaat ve halk sanatları’ alanında 4 yıl boyunca yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan ‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu’ isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa’yı şimdi de UNESCO Şehirler Ağı heyecanı sardı. ‘Gelenekselden Evrensele’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan, BEBKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışmalarla ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında Bursa’da bu alandaki çalışmalara da zaman kaybetmeden başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘çini ve ipek temalı zanaat-halk sanatları alanında 4 yıl boyunca yapılacak çalışmaları’ koordinasyon kurulu üyeleri ile birlikte masaya yatırdı. ‘Bursa İpeği’ ana başlığındaki toplantı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde gerçekleşti. Süreçte yer alan paydaşlar ile Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda, izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Çini temalı toplantı ise İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın da katıldığı toplantıda, hazırlık çalışmaları ile önümüzdeki günler için planlanan tanıtım programına ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.